Bundesliga heute: Freiburg - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.10.2025 • 12:14 Uhr Sport-Club Freiburg empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 19. Oktober 2025, empfängt der Sport-Club Freiburg Eintracht Frankfurt um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. Bei den Breisgauern steht seit Saisonbeginn Julian Schuster an der Seitenlinie, während die Hessen von Dino Toppmöller betreut werden.

Beide Klubs gehen mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen in den 7. Bundesliga-Spieltag: Freiburg kann seine Serie von sechs Pflichtspielen ohne Niederlage ausbauen, Frankfurt dagegen möchte nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Pleiten wieder punkten.

Freiburg - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der SC verlor nur fünf der letzten 21 Liga­spiele und sammelte im selben Zeitraum ligaweit die viertmeisten Punkte (36). In den vergangenen vier Bundesliga-Partien hielten die Schuster-Schützlinge zweimal die Null und ließen lediglich zwei Gegentreffer zu – Werte, die zuletzt lediglich Bayern und Dortmund unterbieten konnten. Auffällig: Trotz dieser Defensivstärke blieb Freiburg daheim seit acht Bundesliga-Spielen ohne Weiße Weste, ein Makel, den es gegen die torfreudige SGE abzustellen gilt.

Frankfurts Extreme: Offensivstärke auf Reisen, Abstimmungsprobleme hinten

Eintracht Frankfurt erzielte auswärts bereits zehn Tore – Ligabestwert gemeinsam mit dem FC Bayern – kassierte aber ligaweit die meisten Gegentreffer (16) und stellte damit einen vereinsinternen Negativrekord nach sechs Spieltagen auf. Torhüter Kauã Santos parierte bislang nur 31 Prozent der Schüsse auf seinen Kasten, der schwächste Wert aller Bundesliga-Keeper. Offensiv ragt Sommer-Neuzugang Ritsu Doan heraus: Der ehemalige Freiburger war in der Fremde schon an fünf Treffern direkt beteiligt. Abseits des Rasens sorgt Linksverteidiger Nathaniel Brown für Schlagzeilen; laut SPORT1 verlangt die Eintracht mindestens 60 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler, der in dieser Saison bereits einen Treffer und zwei Assists beisteuerte.

Personalien und Randnotizen vor dem Anpfiff

Bei den Gästen fehlt Rechtsverteidiger Elias Baum wegen einer Muskelverletzung, was Toppmöllers Defensive zusätzlich belastet. Freiburg kann derweil auf einen überragend aufgelegten Noah Atubolu bauen, der in den letzten vier Partien 88 Prozent der Bälle entschärfte. Die Eintracht bleibt indes auch abseits der Bundesliga im Fokus: Die Frauenmannschaft sicherte sich unter Trainer Niko Arnautis das Ticket für das Achtelfinale des neuen Europa Cups. Trotz solcher Erfolgsmeldungen liegt der Druck am Sonntag vor allem auf Frankfurts Abwehr – schließlich droht bei drei Bundesliga-Niederlagen in Serie der erste Negativlauf dieser Art seit Dezember 2024.

Wird Sport-Club Freiburg gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.