Sechs Änderungen in Bayern-Startelf! Gladbach - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Anpfiff verschoben

SPORT1 25.10.2025 • 14:28 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß wird auf 15.45 Uhr im Borussia-Park verschoben. Trainer Vincent Kompany rotiert in der Startelf kräftig durch.

Wenn Borussia Mönchengladbach am heutigen Samstag (Anstoß 15.45 Uhr) den FC Bayern München im heimischen Borussia-Park empfängt, trifft der Klub mit den meisten Bundesliga-Siegen gegen den Rekordmeister (28) auf den aktuellen Tabellenführer.

Im Vergleich zum 4:0 gegen Brügge verändert Trainer Vincent Kompany seine Startelf auf insgesamt sechs Positionen. In der Defensive sitzen Konrad Laimer, Jonathan Tah und Raphael Guerreiro nur auf der Bank. Dafür starten Sacha Boey, Minjae Kim und Tom Bischof.

Im Mittelfeld sitzt Aleksandar Pavlovic auf der Bank. Seinen Platz neben Joshua Kimmich nimmt Leon Goretzka ein. Lennart Karl rückt auf die Bank, für den 17-Jährigen steht Nicolas Jackson in der Anfangsformation. Wie Kompany auf der PK im Vorfeld bereits bekanntgegeben hatte, steht Jonas Urbig statt Manuel Neuer im Tor.

Gladbach vs. FC Bayern: Die Aufstellungen

FC Bayern: Urbig - Boey, Upamecano, Kim, Bischof - Kimmich, Goretzka - Olise, Kane, Luis Díaz - Jackson

Mönchengladbach: Nicolas - Castrop, Elvedi, Diks, Netz - Sander, Engelhardt - Honorat, Stöger, Reitz - Tabakovic

Weil der Bayern-Bus im Stau steckte, wird die Partie eine Viertelstunde später um 15.45 Uhr angepriffen.

Die Münchner reisen mit vier Ligaerfolgen in Serie gegen die Fohlen an – gelänge ihnen der fünfte, hätten sie ihren eigenen Bestwert aus den Duellen von 1965 bis 1967 eingestellt. Insgesamt ist es das 115. Pflichtspiel­-Aufeinandertreffen beider Traditionsklubs.

Borussia startet als Tabellenletzter in diese Partie und ist saisonübergreifend seit 14 Bundesliga-Spielen sieglos – ein laufender Negativrekord des Vereins.

Gladbach - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Trainer Eugen Polanski ist nach vier Partien noch ohne Dreier (zwei Remis, zwei Niederlagen) und reiht sich damit in eine unerfreuliche Statistik ein, die zuvor nur Holger Fach und Vorgänger Gerardo Seoane teilten.

Abseits des Rasens machte unter der Woche Sportchef Rouven Schröder Schlagzeilen: Laut Bild übernahm er persönlich einen niedrigen sechsstelligen Betrag der eigenen Ablöse, um seinen Wechsel von RB Salzburg zu den Fohlen zu erleichtern – ein Schritt, der seine Identifikation mit dem Klub unterstreichen soll.

Formstarker Spitzenreiter: Kane on fire, Diskussionen um Karl und Neuer

Der FC Bayern reist mit der Maximalausbeute von 21 Punkten aus sieben Spielen an – die beste Vereinsbilanz seit zehn Jahren. 27 Treffer bedeuten eingestellten Bundesliga-Startrekord; allein Harry Kane steuerte zwölf Tore bei und traf an den vergangenen fünf Spieltagen jeweils mindestens einmal.

Trainer Vincent Kompany kann zudem auf das formstarke Talent Lennart Karl zurückgreifen, der jüngst in der Champions League bei seinem Startelfdebüt einen Traumtreffer erzielte, wenngleich TV-Experte Mario Basler den aufkommenden Hype um den 17-Jährigen bremst. Kapitän Manuel Neuer ließ seine Zukunft nach dem 4:0 gegen Brügge offen und verwies augenzwinkernd auf seine „Knochen“, Verhandlungen über eine Verlängerung bis 2027 werden für den Winter erwartet.

Statistik spricht klar für Bayern – Hoffnungsschimmer Tabakovic

Mit zwölf ungeschlagenen Auswärtspartien in Serie (neun Siege, drei Remis) reist München mit breiter Brust an den Niederrhein, zumal der FCB in jedem dieser sieben jüngsten Gastspiele mindestens dreimal traf. Gladbach hingegen spielt mit mageren drei Zählern den schlechtesten Saisonstart seit 2008/09 und stellt gemeinsam mit Heidenheim die schwächste Offensive (sechs Tore).

Allerdings: In den bisherigen vier Bundesliga-Heimduellen als Schlusslicht gegen einen Tabellenführer verloren die Fohlen nur einmal und feierten 2011 zuletzt sogar einen 1:0-Erfolg gegen Dortmund. Ein Hoffnungsträger ist Haris Tabakovic, der in den vergangenen vier Partien dreimal einnetzte und damit seine Ausbeute aus den ersten 24 Bundesligaspielen bereits egalisierte.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.