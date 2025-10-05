Bundesliga heute: Gladbach - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.10.2025 • 16:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntagabend (05.10.2025, 19:30 Uhr) empfängt Borussia Mönchengladbach den Sport-Club Freiburg im Borussia-Park. Die Ausgangslage ist klar dokumentiert: Gladbach wartet seit acht Bundesligaduellen auf einen Sieg gegen die Breisgauer (4 Unentschieden, vier Niederlagen) – so lange wie nie zuvor.

Freiburg reist zudem mit drei Erfolgen am Stück in diesem Duell an, der längste Triumph-Lauf einer Mannschaft in dieser Paarung. Auf den Bänken stehen sich mit Eugen Polanski und Julian Schuster zwei neue Cheftrainer gegenüber, die ihre Teams in dieser Spielzeit erstmals als Hauptverantwortliche betreuen.

Gladbach - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Borussia Mönchengladbach betritt das Heimspiel ohne sportliche Führung: Geschäftsführer Stefan Stegemann bestätigte, dass erst nach der Verpflichtung eines neuen Sportdirektors über Polanskis Zukunft entschieden wird. Polanski hatte nach drei Spieltagen von Gerardo Seoane übernommen und bislang einen Punkt geholt. Gleichzeitig platzte ein möglicher Kandidat für den Virkus-Nachfolger: Nils-Ole Book verlängerte bei der SV Elversberg – eine erste Schlappe für die Fohlen. Derweil meldete sich Klub-Ikone Wolfgang Kleff lautstark zu Wort und kritisierte die Transferpolitik der vergangenen Jahre sowie den späten Trainerwechsel. Die sportliche Krise spiegelt sich in Zahlen wider: Gladbach ist seit zwölf Bundesligaspielen sieglos – Vereinsnegativrekord eingestellt – und rangiert erstmals seit September 2015 wieder auf Platz 18.

Defensive Sorgen und späte Tore prägen beide Teams

In den ersten drei Heimpartien kassierte Gladbach bereits zehn Gegentreffer – Vereinsminusrekord zu diesem Saisonzeitpunkt. Beim 4:6 gegen Frankfurt schluckten die Fohlen erstmals seit Dezember 2021 wieder sechs Buden vor eigenem Publikum; damals hieß der Gegner ebenfalls Freiburg (0:6). Offensiv startet die Borussia traditionell spät: Kein einziges der bisherigen fünf Saisontore fiel vor der Pause, ligaweit ein Unikum. Auch Freiburg verlagert die offensive Schlagzahl auf den zweiten Durchgang (78 % der Treffer nach der Pause) und traf in jedem der letzten 14 Bundesliga-Spiele – die längste SC-Serie seit 2010.

Kopfballstärke trifft auf auswärtsstarke Breisgauer

Trotz Tabellenkeller überzeugt Gladbach bei ruhenden Bällen: Vier der fünf Tore entstanden nach Standards, drei davon per Ecke. Mit bereits vier Kopfballtreffern (Ligabestwert) ragt besonders Haris Tabakovic heraus, der vier seiner letzten fünf Tore per Kopf markierte. Freiburg kassierte in dieser Saison bereits zwei Kopfball-Gegentreffer, nur Frankfurt mehr. Offensiv präsentiert sich das Schuster-Team auswärts resilient: Nur eins der letzten neun Bundesliga-Gastspiele ging verloren, 20 von 27 möglichen Punkten wurden in fremden Stadien eingesammelt. Dabei stellt Freiburg mit neun Saisontoren aktuell eine der treffsichersten Offensiven hinter den Topklubs der Liga.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.