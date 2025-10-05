Bundesliga heute: Hamburg - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.10.2025 • 14:30 Uhr Hamburger SV empfängt heute 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag (05.10.2025, 17:30 Uhr) trifft der Hamburger SV im heimischen Volksparkstadion auf den 1. FSV Mainz 05. Die Rheinhessen sind seit dem 1:2 im März 2015 in sechs Bundesliga-Partien ungeschlagen gegen die Norddeutschen (3 Siege, drei Remis) – nur gegen Borussia Mönchengladbach hält Mainz aktuell eine längere Serie.

Beide Klubs stehen vor allem für torarme Begegnungen: In Spielen mit Hamburger Beteiligung fielen ligaweit die wenigsten Treffer (10), dicht gefolgt von Mainz (11). Der HSV war zudem an den bislang einzigen beiden 0:0-Spielen der laufenden Saison beteiligt.

Hamburg - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Trainer Merlin Polzin muss seine Defensive umbauen: Innenverteidiger Warmed Omari fällt nach einem Außenbandriss mit Syndesmosebeteiligung bis auf Weiteres aus. Auch Neuzugang Fábio Vieira steht wegen Knieverletzung und Rot-Sperre nicht zur Verfügung – Polzin rechnet laut eigener Aussage dennoch mit einer eher kurzen Zwangspause für den Portugiesen. In Berlin rückte dafür Luka Vuskovic in den Fokus: Mit 18 gewonnenen Luftzweikämpfen stellte der Kroate den Bundesliga-Bestwert seit Beginn der Datenerfassung (2004/05) ein und führt ligaweit die Zweikampfbilanz (81 % gewonnen) an. Unter Polzin blieb der HSV zuletzt zweimal ungeschlagen und kassierte nur ein Gegentor, nachdem zuvor zwei Niederlagen mit sieben Gegentreffern zu Buche standen.

Mainzer Auswärtsform und Zentner-Sperre vor Gastspiel in Hamburg

Bo Henriksen reist mit einer kuriosen Bilanz nach Hamburg: Die letzten vier Bundesliga-Siege von Mainz 05 wurden allesamt auswärts eingefahren, sämtliche fünf Saisontore fielen ebenfalls in der Fremde. Saisonübergreifend sind die Rheinhessen seit drei Auswärtsspielen ohne Niederlage (7 Punkte). Fehlen wird Torhüter Robin Zentner nach seiner Roten Karte – es ist bereits der dritte Mainzer Platzverweis dieser Spielzeit. Trotz schwachem Ligastart blickt der Verein optimistisch auf die parallel laufende Conference League, wie Sportvorstand Christian Heidel betonte.

Taktische Kennzahlen: Mainz presst am meisten, HSV trifft am seltensten

Die Statistik kontrastiert zwei unterschiedliche Spielanlagen: Mainz führt die Liga bei hohen Ballgewinnen (51) und stellt mit einem PPDA-Wert von 9,7 die aggressivste Pressing-Mannschaft. Der HSV lässt mit 17,0 die dritthöchste Anzahl an Pässen vor der ersten Defensivaktion zu. Offensiv hakt es bei beiden: Hamburg markierte die wenigsten, Mainz die drittwenigsten Treffer der Bundesliga, jeweils nur ein Tor resultierte aus einer Standardsituation – trotz 34 Mainzer Eckbällen, dem Höchstwert der Liga. Während die Rheinhessen seit 16 Ligapartien nicht mehr zu null spielten, blieb der HSV bereits viermal torlos; hinzu kommt die hohe Disziplinarbelastung beider Teams (Mainz drei Platzverweise, Hamburg 2).

Wird Hamburger SV gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.