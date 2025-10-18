Bundesliga heute: Heidenheim - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.10.2025 • 15:00 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum elften Mal überhaupt und zum fünften Mal in der Bundesliga treffen der 1. FC Heidenheim 1846 und der SV Werder Bremen heute (18.10.2025, 15:30 Uhr) in der Voith-Arena aufeinander.

{ "placeholderType": "MREC" }

Seit dem 4:2-Premieren-Sieg im September 2023 hat Heidenheim in Heimspielen gegen die Grün-Weißen eine gemischte Bilanz: drei Siege, ein Remis und zuletzt eine 1:4-Niederlage in der vergangenen Spielzeit. Werder wiederum reist mit einer bemerkenswerten Serie an: Seit Februar 2019 gewannen die Bremer jedes ihrer sechs Bundesliga-Auswärtsspiele bei Tabellenletzten wie aktuell Heidenheim.

Heidenheim - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Frank Schmidts Mannschaft hat nach sechs Partien der Saison 2025/26 erst drei Punkte eingefahren – ein neuer Negativrekord für den Klub – und stellt mit nur vier Treffern die schwächste Offensive der Liga. Immerhin wurde die jüngste Heimpartie gegen Augsburg mit 2:1 gewonnen, womit eine sechs Spiele währende Heimflaute endete. Werder Bremen, defensiv mit 14 Gegentoren das zweitschlechteste Team, lässt zwar ebenfalls viele Chancen zu (96 gegnerische Abschlüsse), blieb auswärts bei Tabellenletzten zuletzt jedoch makellos und peilt den siebten Sieg in Serie dieser Art an.

Update (15:00 Uhr): Die Aufstellungen Bremen - Heidenheim sind da

{ "placeholderType": "MREC" }

1. FC Heidenheim 1846: Diant Ramaj, Patrick Mainka, Jonas Föhrenbach, Tim Siersleben, Omar Haktab Traoré, Niklas Dorsch, Adrian Beck, Jan Schöppner, Arijon Ibrahimovic, Budu Zivzivadze, Mikkel Kaufmann

SV Werder Bremen: Mio Backhaus, Yukinari Sugawara, Marco Friedl, Amos Pieper, Karim Coulibaly, Jens Stage, Cameron Puertas, Patrice Covic, Romano Schmid, Marco Grüll, Samuel Mbangula

Trainerduell: Frank Schmidt noch ungeschlagen gegen Horst Steffen

Auf den Bänken kommt es zum bereits fünften Pflichtspiel-Duell zwischen Frank Schmidt und Horst Steffen. Der Heidenheimer Coach ist dabei noch unbesiegt: zwei Siege und zwei Remis stehen für ihn zu Buche, angefangen beim 3:3 zwischen Schmidts FCH und Steffens Stuttgarter Kickers 2013/14 bis zum Relegations-Erfolg gegen Elversberg im vergangenen Sommer. Beide Trainer kennen sich also bestens, die jüngsten Resultate sprechen in dieser Statistik klar für Schmidt.

Spieler im Fokus und Bremer Nebengeräusche

Werder-Mittelfeldmotor Romano Schmid war in den letzten drei Bundesliga-Duellen mit Heidenheim stets direkt an einem Tor beteiligt (zwei Treffer, eine Vorlage). Teamkollege Samuel Mbangula traf in beiden Bremer Saisonsiegen früh zum 1:0 und gehört ligaweit zu den effektivsten Angreifern in der Anfangsviertelstunde. Heidenheim wiederum leidet unter der schwächsten Großchancenverwertung der Liga (17 %) und ließ mit 99 gegnerischen Schüssen die meisten Abschlüsse zu. Abseits des Herren-Teams sorgt in Bremen eine Entschuldigung von Werder-Stürmerin Medina Desic nach ihrer Kothaufen-Emoji-Plakataktion im Frauen-Derby gegen den HSV für Schlagzeilen – ein Thema, das den Klub kurz vor dem Gastspiel in Heidenheim zusätzlich begleitet.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1.