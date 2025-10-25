Bundesliga heute: Hoffenheim - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.10.2025 • 15:01 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 25. Oktober 2025, empfängt die TSG Hoffenheim den 1. FC Heidenheim 1846 in der PreZero Arena, Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Auf der Trainerbank der Kraichgauer sitzt seit vergangener Saison Christian Ilzer, während auf der Gegenseite weiterhin Frank Schmidt das Sagen hat. Für Ilzer ist es das vierte Bundesliga-Heimspiel mit Hoffenheim in dieser Saison, für Schmidt bereits das fünfte Pflichtspiel-Duell gegen die TSG seit Heidenheims Aufstieg.

In der Bundesliga ist Hoffenheim gegen Heidenheim noch ungeschlagen – nach einem Auftaktsieg folgten drei Unentschieden, darunter beide bisherigen Partien in Sinsheim (jeweils 1:1).

Nur gegen Arminia Bielefeld blieb die TSG häufiger ohne Niederlage. Für Heidenheim war das 1:1 am 9. März 2025 das bislang letzte Spiel, in dem Hoffenheim nach einer 1:0-Führung noch Punkte abgab.

Update (15:00 Uhr): Die Aufstellungen Hoffenheim - Heidenheim sind da

1. FC Heidenheim 1846: Diant Ramaj, Patrick Mainka, Benedikt Gimber, Tim Siersleben, Jonas Föhrenbach, Niklas Dorsch, Omar Haktab Traoré, Jan Schöppner, Budu Zivzivadze, Adrian Beck, Arijon Ibrahimovic

TSG Hoffenheim: Oliver Baumann, Vladimír Coufal, Bernardo Fernandes da Silva Junior, Robin Hranác, Albian Hajdari, Wouter Burger, Fisnik Asllani, Bazoumana Touré, Leon Avdullahu, Andrej Kramaric, Tim Lemperle

Formkurven: Hoffenheimer Heimfluch trifft auf Heidenheimer Auswärtsschwäche

Hoffenheim verlor erstmals in seiner Bundesliga-Historie die ersten drei Heimspiele einer Saison und ist saisonübergreifend seit fünf Partien in Sinsheim ohne Punkt – Vereinsnegativrekord.

Allerdings nahm Ilzers Team Rückenwind in den Kraichgau mit: Das 3:0 beim FC St. Pauli beendete eine Serie von elf Spielen ohne Weiße Weste und sorgte zugleich für Alarmstimmung auf dem Kiez.

Heidenheim dagegen wartet 2025/26 noch auf den ersten Auswärtspunkt und startete erstmals mit drei Auswärtsniederlagen ins Oberhaus; eine längere Fremdserie gab es zuletzt Ende 2024 (fünf Pleiten).

Statistik-Fakten: Kramaric, späte Tore und Heidenheims Abschlussflut

Andrej Kramaric gehört 2025 ligaweit zu den gefährlichsten Auswärtsspielern (zehn Torbeteiligungen), blieb zu Hause aber fünf Bundesliga-Partien ohne Scorerpunkt – seine längste Durststrecke in Sinsheim seit 2017/18.

Hoffenheim erzielt acht seiner zwölf Saisontore nach der Pause, nur Bayern traf häufiger in Hälfte zwei. Heidenheim wiederum markierte fünf seiner sechs Treffer ebenfalls in Durchgang zwei und ist das einzige Team, dessen sechs Tore sich auf sechs verschiedene Spieler verteilen. Beim jüngsten 2:2 gegen Bremen stellte der Aufsteiger mit 31 Torschüssen einen neuen Liga- und Vereinsrekord auf; alleine Arijon Ibrahimovic kam achtmal zum Abschluss.

Wird TSG Hoffenheim gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1.