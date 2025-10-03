Bundesliga heute: Hoffenheim - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.10.2025 • 17:30 Uhr Die TSG Hoffenheim empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (20.30 Uhr) empfängt die TSG Hoffenheim den 1. FC Köln in der PreZero Arena. Die Statistik macht den Gastgebern Mut: In den vergangenen 16 Bundesliga-Duellen verloren die Kraichgauer nur einmal (10 Siege, fünf Unentschieden).

Insgesamt gewannen sie genau die Hälfte ihrer 26 Erstliga­spiele gegen den FC. Während Christian Ilzer seit Sommer an der Hoffenheimer Seitenlinie steht, musste Kölns Aufstiegstrainer Lukas Kwasniok seine Mannschaft nach gutem Start zuletzt durch eine kleine Ergebniskrise steuern.

Hoffenheim - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trotz des Negativrekords von null Punkten und 1:7 Toren aus den ersten beiden Heimpartien geht die TSG mit gefährlicher Offensive in das Flutlichtspiel.

Fisnik Asllani erzielte bereits vier Saisontore – ligaweit der Topwert in Auswärtsspielen – und war an fünf Treffern beteiligt. Ein besonderes Augenmerk gilt zudem Tim Lemperle: Der Offensivmann trifft auf seinen Ex-Klub, nachdem er in nur vier Ligaeinsätzen für Hoffenheim bereits drei Scorerpunkte (zwei Tore, ein Assist) sammelte.

Ilzers Team zeigte Comeback-Qualitäten, holte ligaweit die meisten Punkte nach Rückständen (vier) und führt die Bundesliga bei Flanken aus dem Spiel an (36 Prozent Erfolgsquote).

Kölner Personal-Update: Bülter fehlt, Kaminski trifft

Beim 1. FC Köln müssen die Augen erneut auf Jakub Kaminski gerichtet werden. Der Neuzugang ist mit drei Toren bester Saisonschütze der Rheinländer und hat in nur fünf Spielen fast seine gesamte Ausbeute aus 70 Wolfsburg-Partien egalisiert.

Verzichten muss Kwasniok allerdings auf Stürmer Marius Bülter: Der 32-Jährige bleibt aufgrund der Geburt seines Kindes und einer Achillessehnen­entzündung zuhause.

Unterstützung von prominenter Seite gab es immerhin in dieser Woche – NHL-Star Leon Draisaitl lobte öffentlich die Spielidee des Kölner Trainers. Dennoch reist der FC mit einer Serie von drei Ligaspielen ohne Sieg an (ein Remis, zwei Niederlagen) und hat seit dem 3. Spieltag nur einen Punkt eingefahren.

Standards als Schlüssel: Schwäche der TSG, Chance für den FC?

Ein Blick auf die Detailstatistik offenbart ein mögliches Spielthema: Hoffenheim kassierte bereits neun Gegentore nach ruhenden Bällen – absoluter und prozentualer Negativwert der Liga (82 Prozent aller Gegentreffer).

Der FC hingegen traf erst einmal nach Standards (zehn Prozent seiner Tore), wies in dieser Disziplin zuletzt also Mängel auf. Während die Kraichgauer also um mehr Stabilität bei Ecken und Freistößen ringen, müssen die Gäste ihre Effizienz bei Führungen schärfen: Fünf verspielt Punkte bedeuten ligaweit den zweitschlechtesten Wert hinter Leverkusen.

Wird TSG Hoffenheim gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1.