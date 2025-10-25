Bundesliga heute: HSV - Wolfsburg LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 25.10.2025 • 15:00 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 25. Oktober 2025, empfängt der Hamburger SV den VfL Wolfsburg um 15:30 Uhr im heimischen Volksparkstadion. Die Bundesliga-Bilanz der Rothosen gegen die Wölfe ist vor eigenem Publikum bislang ausbaufähig: In 21 Heimduellen holte der HSV lediglich sechs Siege bei acht Remis und sieben Niederlagen – das entspricht im Schnitt nur 1,2 Punkten pro Partie. Schlechter präsentieren sich die Hamburger historisch gesehen daheim lediglich gegen den FC Bayern.

Bundesliga: So verfolgen Sie heute HSV - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Trainer Merlin Polzin hat seine Mannschaft nach dem Aufstieg stabilisiert: Sechs Zähler aus den ersten drei Bundesliga-Heimspielen bedeuten den besten Start vor eigenem Publikum seit der Saison 2009/10. Besonders im Fokus steht derzeit Mittelfeldmotor Albert Sambi Lokonga, der als erster HSV-Profi seit Gojko Kacar 2015 in zwei Ligaspielen nacheinander traf. Indes sorgt Robert Glatzel für Schlagzeilen: Der 31-jährige Ex-Torschützenkönig der 2. Liga klagte nach der 1:3-Testspielniederlage in Osnabrück über seine Reservistenrolle und räumte ein, dass das derzeitige Umschalt- und Pressingspiel des HSV nicht optimal zu seinem Stürmerprofil passe.

Update (15:00 Uhr): Die Aufstellungen Hamburg - Wolfsburg sind da

VfL Wolfsburg: Kamil Grabara, Jenson Seelt, Aaron Zehnter, Saël Kumbedi, Konstantinos Koulierakis, Maximilian Arnold, Vinicius de Souza Costa, Mohammed Amoura, Adam Daghim, Christian Eriksen, Jonas Wind

Hamburger SV: Daniel Heuer Fernandes, Nicolás Capaldo, Daniel Elfadli, Luka Vuskovic, Miro Muheim, Albert Sambi Lokonga, Nicolai Remberg, William Mikelbrencis, Jean-Luc Dompé, Ransford Königsdörffer, Rayan Philippe

Wölfe unter Simonis mit Negativserie und Abschlussproblemen

Gäste-Coach Paul Simonis reist mit vier Bundesliga-Pleiten in Folge in den Norden – nur ein Tor erzielten die Wölfe in diesem Zeitraum, ligaweit die schwächste Ausbeute gemeinsam mit dem FC St. Pauli. Mit lediglich fünf Punkten nach sieben Spieltagen verzeichnet Wolfsburg seinen drittschlechtesten Saisonstart der Bundesliga-Historie. Auch in der Fremde hakt es: Nach dem Auftakterfolg in Heidenheim setzte es zuletzt zwei Auswärtsniederlagen am Stück, womit die Niedersachsen kurz vor ihrer ersten Dreierpack-Pleite auf Reisen seit Ende 2023 stehen.

Statistische Schlaglichter: Pressingintensität, Großchancen und Strafraumeffizienz

Beide Teams gehören aktuell zu den passivsten Pressingmannschaften der Liga: Der HSV verzeichnet erst 61 Pressingsequenzen, Wolfsburg sogar nur 53 – nur der 1. FC Köln liegt noch darunter. Im Strafraum präsentiert sich Hamburg effizienter: Alle sieben Saisontore der Polzin-Elf fielen aus dem Sechzehner, während den Wölfen lediglich sechs Treffer von dort gelangen. Entscheidender Unterschied ist die Großchancenverwertung: Wolfsburg nutzt lediglich 22 Prozent seiner Hochkaräter (Ligatiefstwert), Hamburg kommt auf 27 Prozent aus bislang elf Großchancen.

Wird Hamburger SV gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1.