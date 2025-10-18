Bundesliga heute: Leipzig - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.10.2025 • 15:00 Uhr RB Leipzig empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 18. Oktober 2025 empfängt RB Leipzig den Hamburger SV um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. Es ist erst das dritte Bundesliga-Heimspiel der Sachsen gegen den Traditionsklub – bislang blieb Leipzig im eigenen Stadion sieglos (ein Remis, eine Niederlage), während der einzige Heimerfolg überhaupt im DFB-Pokal 2022 (4:0) gelang.

Insgesamt spricht die Pflichtspielstatistik für die Gastgeber: Vier Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage aus sechs Partien. An der Seitenlinie treffen mit Ole Werner und Merlin Polzin zwei Trainer aufeinander, die beide erst seit diesem Sommer im Amt sind.

Leipzig - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky, DAZN

Liveticker: SPORT1

RB Leipzig startete mit 13 Punkten aus sechs Partien in die neue Spielzeit – nur in der Vorsaison war die Ausbeute zu diesem Zeitpunkt höher. Beide bisherigen Heimspiele wurden gewonnen; drei Start-Heimsiege in Serie wären dem Klub erstmals seit fünf Jahren wieder gelungen. Offensiv feuerten die Leipziger bereits 101 Schüsse ab (Ligawert 2) und führen das Dribbling-Ranking mit 71 erfolgreichen Versuchen an. Yan Diomande glänzt dabei ligaweit mit den meisten gewonnenen Eins-gegen-eins-Situationen (15) und einer Erfolgsquote von 65 Prozent, die europaweit spitze ist. Abseits der Männer-Bundesliga sorgte unter der Woche auch das Frauen-Team für Schlagzeilen: Chefcoach Jonas Stephan verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2028, wie der Verein am Dienstag bekanntgab.

Update (15:00 Uhr): Die Aufstellungen Hamburg - Leipzig sind da

RB Leipzig: Péter Gulácsi, Willi Orbán, David Raum, Ridle Baku, Castello Lukeba, Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Assan Ouédraogo, Johan Bakayoko, Antonio Nusa, Rômulo José Cardoso da Cruz

Hamburger SV: Daniel Heuer Fernandes, Nicolás Capaldo, Daniel Elfadli, Luka Vuskovic, Miro Muheim, Albert Sambi Lokonga, Nicolai Remberg, William Mikelbrencis, Jean-Luc Dompé, Ransford Königsdörffer, Rayan Philippe

Hamburger SV: Solider Saisonstart, aber Auswärtsprobleme und Kapitäns-Rückkehr

Der Aufsteiger reist mit acht Zählern und einer Serie von drei ungeschlagenen Spielen an – eine Konstellation, die dem HSV zuletzt in der Abstiegssaison 2017/18 nur einmal gelang. Defensiv stehen bereits drei Weiße Westen zu Buche, lediglich Dortmund und Bayern weisen mehr vor. Auswärts jedoch wartet der Klub noch auf sein erstes Tor in dieser Bundesliga-Saison; saisonübergreifend blieb der HSV in vier Gastspielen in Folge ohne Treffer, ein weiterer torloser Auftritt würde den Vereins-Negativrekord einstellen. Besonderes Augenmerk liegt auf Kapitän Youssuf Poulsen: Der Leipzig-Rekordspieler (425 Pflichtspiele) kehrt erstmals in der Liga an seine alte Wirkungsstätte zurück. In der Offensive sorgt Rayan Philippe für Aufmerksamkeit: Drei Tore in seinen ersten drei Bundesliga-Startelfeinsätzen gelangen bei den Rothosen zuletzt 2013 Pierre-Michel Lasogga. Auf der Torhüterposition dominiert weiterhin Daniel Heuer Fernandes – Leihkeeper Daniel Peretz wartet dagegen weiter auf sein Debüt; Sportvorstand Stefan Kuntz erteilte einem vorzeitigen Leih-Ende jüngst eine Absage.

Schlüsselstatistiken: Leipzigs Dribbling-Power trifft auf Hamburgs Schussanfälligkeit

Leipzig ist seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 ungeschlagen gegen Aufsteiger (32 Siege, fünf Remis) – ligaweit eine Rekordserie von 37 Spielen. Die Sachsen kombinieren hohe Abschlussfrequenz mit überlegener Eins-gegen-eins-Qualität, während der HSV mit 98 zugelassenen Schüssen den zweithöchsten Wert der Liga aufweist. Hamburg hält dagegen mit seiner bisher stabilen Defensive, doch auswärts blieb der Weg ins gegnerische Netz bislang verwehrt. Auf individueller Ebene trifft Dribbelkünstler Diomande auf eine Rothosen-Abwehr, in der Routinier Guilherme Ramos bislang die meisten Klärungsaktionen verzeichnete. Offensiv will Philippe seine beeindruckende Frühform fortsetzen; er befindet sich historisch auf den Spuren von Vereinslegende Gert Dörfel (1963) und eben jenem Lasogga.

Wird RB Leipzig gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.