Bundesliga heute: Leverkusen - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.10.2025 • 12:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Seit drei Jahren ist Bayer 04 Leverkusen gegen den SC Freiburg ungeschlagen, verbuchte in diesem Zeitraum drei Siege und zwei Remis. Der letzte Freiburger Erfolg glückte im September 2022, ausgerechnet in der BayArena.

Trainer Kasper Hjulmand hat mit der Werkself in der Bundesliga bislang vier seiner fünf Partien gewonnen und damit schon genauso viele Dreier eingefahren wie in seiner gesamten Mainzer Amtszeit. Gelingt heute der vierte Sieg in Serie (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), würde Leverkusen erstmals im Kalenderjahr 2025 eine Vierer-Bundesligaserie vollenden.

Freiburgs Coach Julian Schuster wartet nach zwei direkten Duellen (ein Remis, eine Niederlage) noch auf seinen ersten Erfolg gegen die Rheinländer.

Leverkusen - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Leverkusen mit schlechter Generalprobe

Die 2:7-Niederlage gegen Paris Saint-Germain unter der Woche hallt in Leverkusen nach. Stadion-DJ und Mannschaft versuchten, den Frust mithilfe von Peter Wackels „Scheiß drauf“ abzuschütteln, während Hjulmand an seine Spieler appellierte, den Rückschlag als Lernhilfe zu nutzen.

Trotz des Debakels besitzt die Werkself in der Liga klare Trümpfe: In jedem Bundesliga-Spiel 2025/26 ging Leverkusen in Führung, öfter als jedes andere Team in den ersten 15 Minuten (vier Tore). Defensiv gilt es allerdings, die sieben fatalen Minuten gegen PSG schnell abzuhaken.

Freiburgs Auswärtsserie und Schusters mahnende Worte

Der SC Freiburg reist mit nur einer Niederlage aus den vergangenen zehn Bundesliga-Auswärtsspielen (21 Punkte) an den Rhein. Julian Schuster nutzte die Europapokalwoche, um an die eigenen Fans zu appellieren, nach der auf Bewährung stehenden Blocksperre keinerlei Pyrotechnik mehr zu entzünden.

Personell fehlt ihm weiterhin Mittelfeldmotor Patrick Osterhage. Auf dem Platz zählen die Breisgauer dennoch zu den effizientesten Standardteams: Sechs ihrer bisherigen Ligatore fielen nach ruhenden Bällen, womit sie ligaweit nur vom FC Bayern und Leverkusen übertroffen werden.

Mit Leverkusen (55 Prozent) und Freiburg (53 Prozent) stehen sich heute übrigens die beiden zweikampfstärksten Mannschaften der Liga gegenüber.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen SC Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.