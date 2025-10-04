Bundesliga heute: Leverkusen - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.10.2025 • 12:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das Bundesliga-Duell gegen den 1. FC Union Berlin am heutigen Samstag (04.10.2025, 15:30 Uhr, BayArena). Die Rheinländer verloren nur eines der bisherigen zwölf Liga­spiele gegen die Köpenicker und sind seit Januar 2021 gegen Union ungeschlagen (4 Siege, fünf Remis). Im eigenen Stadion blieb die Werkself in sechs Bundesliga-Heimpartien gegen die Eisernen ohne Niederlage und kassierte dabei lediglich drei Gegentore. Trainer Kasper Hjulmand ist ebenfalls gut gestartet: In seinen ersten drei Bundesligaspielen holte der Däne sieben Punkte – nur Klaus Augenthaler (2003) und Sami Hyypiä (2013) waren zum Auftakt noch erfolgreicher.

Leverkusen gewann zwei der letzten drei Ligaspiele (1 Remis) und ist seit vier Bundesliga-Partien ungeschlagen. In allen fünf Saisonspielen ging Bayer in Führung, gab aber ligaweit die meisten Punkte nach Führungen ab (7). Unter der Woche haderte Hjulmands Team beim 1:1 gegen die PSV Eindhoven in der Champions League erneut mit der Chancenverwertung – dem Coach fehlte der „letzte Punch“. Personell muss die Werkself weiterhin ohne Torjäger Patrik Schick (Faszienverletzung) und Kapitän Robert Andrich auskommen, dafür präsentierte sich Youngster Christian Kofane zuletzt treffsicher. Alejandro Grimaldo kommt nach seiner zweiten Saisonvorlage auf vier Scorerpunkte und war in Bundesliga-Begegnungen gegen Union bereits dreimal direkt beteiligt (1 Tor, zwei Assists).

Union Berlin reist mit stabiler Auswärtsbilanz an – Stadionthema sorgt abseits des Rasens für Schlagzeilen

Das Team von Trainer Steffen Baumgart verlor saisonübergreifend nur drei der vergangenen 15 Bundesligapartien und holte in diesem Zeitraum ebenso viele Siege wie Leverkusen (6). In der Fremde unterlagen die Eisernen nur zweimal in den letzten neun Einsätzen (5 Siege, zwei Remis) und gewannen ihr bisher jüngstes Gastspiel spektakulär mit 4:3 bei Eintracht Frankfurt. Abseits des Platzes beschäftigt Union derweil die reduzierte Ausbauplanung der Alten Försterei: Wegen Verkehrsproblemen soll das Stadion nach den Bauarbeiten vorerst „nur“ 34 500 statt 40 500 Zuschauer fassen.

Statistische Kontraste: Passspiel gegen Zweikampfhärte und das Duell Grimaldo vs. Union-Defensive

Die heutigen Kontrahenten unterscheiden sich deutlich in ihrer Spielanlage. Leverkusen spielt im Schnitt 524 Pässe pro Partie – der dritthöchste Wert der Liga – und weist mit 54,7 Prozent die zweitbeste Zweikampfquote auf. Union kommt nur auf 269 Pässe, tritt dafür mit durchschnittlich 106 Zweikämpfen pro Begegnung sehr kämpferisch auf, gewinnt davon jedoch lediglich 47,2 Prozent. Beide Teams schalten nach Ballgewinnen ähnlich schnell um: Bayer legt 10,3 Meter pro Sequenz Richtung gegnerisches Tor zurück, Union 10,4 Meter. Im Fokus steht erneut Grimaldo, der mit seinem Offensivdrang auf die robuste, aber passarme Defensive der Berliner trifft – ein Schlüsselduell in der BayArena.

