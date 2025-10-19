Bundesliga heute: St. Pauli - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.10.2025 • 14:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der FC St. Pauli heute (19.10.2025, 17:30 Uhr) die TSG Hoffenheim im Millerntor-Stadion empfängt, kann Trainer Alexander Blessin auf eine bemerkenswerte Serie verweisen: In der vergangenen Saison gewannen die Kiezkicker beide Duelle (2:0 auswärts, 1:0 zu Hause) und blieben dabei ohne Gegentor – das gelang ihnen sonst nur gegen Holstein Kiel.

Insgesamt verlor St. Pauli in sechs Pflichtspielen gegen Hoffenheim erst einmal (drei Siege, zwei Remis); die einzige Niederlage datiert aus dem August 2010 (0:1). Für Hoffenheims Torjäger Andrej Kramaric bleibt St. Pauli damit das letzte weiße Blatt in der Bundesliga: Er hat gegen alle 16 übrigen aktuellen Erstligisten getroffen, gegen die Hamburger jedoch noch nie.

St. Pauli - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Das Blessin-Team hat nach starkem Saisonstart zuletzt einen Dämpfer kassiert: Drei Niederlagen in Serie – jüngst das 0:1 in Bremen – bedeuten die längste Pleitenserie seit vier Niederlagen am Stück im Frühjahr. Auffällig bleibt die Abhängigkeit von Standardsituationen: Fünf der acht Saisontore St. Paulis fielen nach ruhenden Bällen (62 Prozent). Zu Hause wartet der Aufsteiger zudem seit dem 1:0 gegen Hoffenheim im März auf ein Bundesligaspiel ohne Gegentor; in den letzten sieben Heimpartien gab es nur einen Sieg (2:1 gegen Augsburg).

Hoffenheimer Auswärtsserie und aktuelle Schlagzeilen

Die Mannschaft von Christian Ilzer reist mit der Empfehlung von fünf Auswärtsspielen ohne Niederlage (zwei Siege, drei Remis) an – die längste Serie seit Mai bis November 2023. In der Tabelle gerieten die Kraichgauer dennoch ins Stocken: Nach zwei Siegen aus den ersten drei Runden holten sie aus den letzten drei Spielen lediglich einen Punkt. Torjäger Fisnik Asllani traf bislang ausschließlich in der Fremde (vier Auswärtstore, Ligabestwert). Abseits des Männer-Teams machte unter der Woche die Frauen-Bundesliga Schlagzeile: Wolfsburgs Joelle Wedemeyer wurde für zwei Partien gesperrt und fehlt damit auch im Heimspiel der Wölfinnen gegen die TSG Hoffenheim am 1. November – eine Randnotiz, die in Hoffenheim dennoch aufmerksam verfolgt wird.

Statistische Duelle und Tempo-Faktor

Beide Klubs zeigen 2025 bemerkenswerte Comeback-Qualitäten: Sowohl St. Pauli als auch Hoffenheim eroberten bereits vier Punkte nach Rückstand – Ligaspitze. Umgekehrt verspielten beide Teams noch keine Führung. Tempo könnte ein wesentlicher Faktor werden: Bazoumana Touré (177 Sprints) führt die Bundesliga vor St. Paulis Mathias Pereira Lage (159) an, Hoffenheims Vladimir Coufal liegt mit 140 Sprints auf Rang vier. Die Gäste müssen jedoch an ihrer Standard-Defensive arbeiten: Neun Gegentore nach ruhenden Bällen (75 Prozent aller Gegentreffer) sind Negativrekord der Liga, während St. Pauli gerade dort seine größte Waffe besitzt.

Wird FC St. Pauli gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.