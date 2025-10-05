Bundesliga heute: Stuttgart - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.10.2025 • 12:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der VfB Stuttgart am Sonntag (05.10.2025, 15:30 Uhr) den 1. FC Heidenheim 1846 in der MHPArena empfängt, kommt es zum neunten Pflichtspielduell beider Klubs im deutschen Profifußball. Die Bilanz ist bislang komplett ausgeglichen: Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat jede Mannschaft zu Buche stehen. In der Bundesliga liegen die Vorteile leicht beim FCH, der zwei seiner vier Partien gegen die Schwaben gewann. An der Seitenlinie treffen mit Sebastian Hoeneß (seit April 2023) und Frank Schmidt (seit September 2007) zudem die dienstältesten Trainer der Liga aufeinander; für Hoeneß steht gleichzeitig sein 150. Bundesliga-Spiel als Coach an.

Der VfB reist mit starkem Rückenwind ins Heimspiel: Nach fünf Partien stehen bereits neun Punkte zu Buche, nur in der Saison 2023/24 waren es nach demselben Zeitraum mehr (12). Zuletzt feierte Stuttgart erstmals in dieser Spielzeit zwei Siege in Serie und gewann saisonübergreifend sechs der letzten acht Ligapartien. In der MHPArena blieb die Defensive in drei Bundesliga-Heimspielen hintereinander ohne Gegentor – eine Serie, die es letztmals 2009 gab. Die gelöste Stimmung beim traditionellen Besuch des Cannstatter Wasen unter der Woche passt zum sportlichen Aufwärtstrend; Vorstandschef Alexander Wehrle und Trainer Hoeneß betonten dort, den „Weg der Geschlossenheit“ auch nach dem anstehenden Europa-League-Duell in Basel weiterzugehen.

Heidenheims Auswärtsprobleme und Kaufmanns Torpremiere

Der 1. FC Heidenheim reist mit dem ersten Saisonsieg im Gepäck an – dem 2:1 gegen den FC Augsburg. In der Fremde wartet das Team von Frank Schmidt allerdings weiter auf den ersten Punkt (zwei Niederlagen), obwohl es in der vergangenen Spielzeit noch die letzten beiden Auswärtspartien gewonnen hatte, darunter das 1:0 in Stuttgart. Offensiv hakt es bislang: Vier Treffer bedeuten den zweitschlechtesten Wert der Liga, und mit 49 Torschüssen liegt Heidenheim ligaweit allein auf dem letzten Platz. Hoffnung macht Mikkel Kaufmann, der gegen Augsburg sein erstes Bundesliga-Tor erzielte und zudem auf Anhieb eine Vorlage beisteuerte.

Spieler im Fokus: Nübel, Stiller und Demirovic

Personell stehen bei den Hausherren gleich mehrere Protagonisten im Rampenlicht. Torhüter Alexander Nübel sprach jüngst über seine offene Zukunft nach der laufenden Leihsaison und betonte zugleich, wie wohl er sich beim VfB fühlt. Im Mittelfeld sammelte Angelo Stiller zuletzt seine neunte Bundesliga-Vorlage seit Beginn der Vorsaison; gegen Heidenheim gelang ihm im März 2024 sogar sein bislang einziges Liga-Spiel mit Tor und Assist. In der Offensive dürfte Ermedin Demirovic besondere Beachtung finden: Der Angreifer traf in den vergangenen drei Bundesliga-Partien jeweils einmal und kommt im Kalenderjahr 2025 bereits auf elf Ligatore – ligaweit nur Harry Kane, Serhou Guirassy und Patrik Schick liegen vorn. Auf der Gegenseite setzt Frank Schmidt weiterhin auf viel Rotation: Wie Stuttgart nahm auch Heidenheim in dieser Saison schon 14 Wechsel in der Startelf vor, ligaweiter Höchstwert.

Wird VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1.