Bundesliga heute: Stuttgart - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfB Stuttgart empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der MHPArena.

Nach sieben Spieltagen rangiert der VfB mit 15 Punkten auf Rang drei und spielt damit seine zweitbeste Bundesliga-Saison seit dem Meisterjahr 2006/07. Mainz dagegen reist mit lediglich vier Zählern an und liegt auf Platz 16 – ein Wert, der in den vergangenen fünf Jahren nur zweimal unterboten wurde.

Stuttgart - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die Schwaben sind in dieser Spielzeit vor heimischer Kulisse noch ohne Gegentor – als einziger Klub in Europas Topligen. Drei Heimsiege zu null bedeuten bereits jetzt genauso viele Weiße Westen wie in der kompletten vergangenen Saison; ein weiterer Zu-Null-Erfolg würde den Vereinsrekord aus der Meistersaison 2006/07 einstellen.

Bundesligaweit hat nur der FC Bayern mehr Abschlüsse auf das gegnerische Tor abgegeben als der VfB (39). In Wolfsburg glänzte Mittelfeldmotor Angelo Stiller mit einem Tor und einem Assist – sein achter Scorerpunkt 2025, womit er ligaweit nur von Pascal Groß und Michael Olise übertroffen wird. Zudem hat Stuttgart in dieser Saison noch kein Gegentor nach Standards kassiert.

Mainz 05: Henriksen kämpft gegen Negativlauf – und erinnert an Kindheits-Anekdote

Beim FSV Mainz 05 trüben drei Niederlagen in Serie die Stimmung, dazu wartet man seit 18 Bundesliga-Partien auf eine Weiße Weste – ein eingestellter Vereinsnegativrekord.

Offensiv hakt es ebenfalls: Mit nur 21 Schüssen aufs Tor stellen die Rheinhessen die schwächste Quote der Liga (36 % Schussgenauigkeit).

Kreative Schubkraft soll nun von Nadiem Amiri kommen: Beim 3:4 gegen Leverkusen brachte der Mittelfeldmann zum zweiten Mal ein Tor und eine Vorlage in einer Partie zustande und steht ligaweit bei 76 Pässen ins Angriffsdrittel – unter Mittelfeldspielern nur von Joshua Kimmich übertroffen.

In der Vorsaison blieb Stuttgart in beiden Begegnungen ohne Sieg gegen Mainz (3:3 zuhause, 0:2 auswärts), doch im eigenen Stadion endete keines der letzten fünf Bundesliga-Duelle mit den Rheinhessen mit einer Niederlage für den VfB (drei Siege, zwei Remis).

