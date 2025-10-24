Bundesliga heute: Werder Bremen - Union Berlin LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.10.2025 • 17:30 Uhr Der SV Werder Bremen empfängt heute Union Berlin. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SV Werder Bremen trifft am Freitagabend (20:30 Uhr im LIVETICKER) im Weserstadion zum elften Mal in der Bundesliga auf den 1. FC Union Berlin. In den bisherigen zehn Duellen fuhren die Hanseaten drei Siege ein, mussten sich allerdings auch sechsmal geschlagen geben – eine Niederlagenquote von 60 Prozent, die für Werder im Oberhaus nur gegen RB Leipzig höher ausfällt.

Hoffnung schöpft der Gastgeber dennoch aus den jüngsten direkten Vergleichen an der Weser: Die beiden letzten Heimspiele gegen die Eisernen entschied Bremen jeweils für sich, darunter das 4:1 Ende Dezember 2024, das gleichzeitig Unions letzte Partie unter Ex-Coach Bo Svensson war.

Bremen - Union LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Unter Neu-Trainer Horst Steffen holte Werder in seinen ersten sieben Bundesliga-Begegnungen acht Punkte – nur Alexander Nouri startete seit den 1980er-Jahren schwächer. Immerhin verlor Bremen saisonübergreifend nur eines der letzten sieben Heimspiele (3 S, drei U) und könnte nun erstmals seit April 2024 wieder zwei Bundesliga-Heimpartien in Folge gewinnen.

Sorgen bereitet jedoch die Abwehr: Mit 16 Gegentoren stellen die Grün-Weißen die zweitschwächste Defensive der Liga hinter Eintracht Frankfurt (18) und ließen mit 44 die meisten gegnerischen Schüsse auf das eigene Tor zu.

Union Berlins Standardstärke

Steffen Baumgart steht seit Januar beim 1. FC Union Berlin an der Seitenlinie und gastiert nun erstmals mit den Köpenickern als Cheftrainer in Bremen. In der laufenden Saison gingen zwei der ersten drei Auswärtsspiele verloren (1 S), wobei Union acht Gegentore kassierte – nur Frankfurt und Bremen sind auswärts anfälliger.

Offensiv bleiben die Hauptstädter bei ruhenden Bällen brandgefährlich: 15 ihrer 33 Bundesliga-Tore im Kalenderjahr 2025 resultierten aus Standardsituationen, ligaweit nur von Leverkusen (19) und Bayern (21) übertroffen. Neuzugang Derrick Köhn, der im Vorjahr noch beim 4:1 in Bremen zwei Assists für Werder lieferte, wartet unter neuem Trikot hingegen noch auf seine erste Torbeteiligung.

Schlüsselduelle: Kopfballstärke, Zweikampfquoten und Torjäger

Im Fokus steht das Duell der Abwehrchefs: Unions Danilho Doekhi traf zuletzt doppelt, erzielte bereits neun seiner zehn Bundesliga-Tore per Kopf und führt gemeinsam mit Werders Marco Friedl die Ligawertung in puncto Zweikampfquote (je 72 Prozent) an.

Auf Bremer Seite beendete Marco Grüll mit seinem Treffer zuletzt eine 13 Spiele währende Torflaute; gegen Union traf er im Vorjahr sogar doppelt. Auch Jens Stage fühlt sich gegen die Eisernen wohl: Drei seiner bislang acht Bundesliga-Treffer erzielte er gegen Berlin, darunter ein Doppelpack beim 2:2 in der Hauptstadt.

