Bundesliga: "Schnellstmöglich!" - Matthäus rät zur Kane-Verlängerung

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich nach Harry Kanes Gala beim 2:1 mit dem deutschen Fußball-Meister Bayern München im Klassiker gegen Borussia Dortmund als glühender Verehrer des Torjägers geoutet.

„Kane hat das Mittelstürmerspiel neu erfunden, wie es Manuel Neuer bei den Torhütern vor eineinhalb Jahrzehnten getan hat“, schwärmte der Weltmeister von 1990 in seiner Sky-Kolumne über die beeindruckende Vielseitigkeit des Engländers.

„Sehe keinen besseren Stürmer auf der Welt“

Durch seine für einen Stürmer ungewöhnlich zahlreichen Qualitäten auch als Passgeber, Dribbler, Zweikämpfer oder auch als Spielgestalter unterscheidet sich Kane nämlich deutlich von anderen Superstars wie Kylian Mbappé (Real Madrid) und Erling Haaland (Manchester City), schrieb Matthäus weiter.

„Ich sehe zurzeit keinen besseren Stürmer auf der Welt. Ich habe Haaland und Mbappé nie am eigenen Strafraum grätschen sehen wie Kane gegen Dortmund. Von Haaland und Mbappe sieht man auch keine Pässe über 50 Meter oder mehr. Die Chipbälle, die Kane spielen kann, habe ich von den anderen beiden noch nicht gesehen“, stellte die Fußball-Legende klar.

Kanes Vertrag läuft 2027 aus

Aus Sicht des 150-maligen Nationalspielers ist Kanes Entwicklung das Ergebnis zusätzlicher Freiräume. „Ich glaube, dass Kane noch besser geworden ist, weil er als Freigeist agieren kann. Unter Thomas Tuchel hat er bei Bayern vielleicht nicht die Freiheiten bekommen, die er jetzt bei Vincent Kompany bekommt oder die er sich nimmt“, meinte Matthäus und kürte den 32-Jährigen zu einem Topkandidaten für die Ballon-d’Or-Wahl.

Der ehemalige Bayern-Kapitän riet Münchens Verantwortungsträgern nachdrücklich, das 2027 auslaufende Arbeitspapier des Engländers zu verlängern.

„Ich würde mit ihm verlängern, und zwar schnellstmöglich“, sagte Matthäus und fügte hinzu: „Kane ist ein Vollprofi und verfügt über die richtige Mentalität. Er sorgt nicht für Schlagzeilen abseits des Platzes, sondern er ist geerdet und lebt und liebt den Fußball.“

