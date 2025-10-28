Bundesliga-Star trauert um seinen Bruder

Newsticker
Kevin Kampl trauert um seinen Bruder. Der ehemalige Fußballer ist im Alter von 51 Jahren verstorben.
© IMAGO/Jan Huebner
SPORT1
Kevin Kampl trauert um seinen Bruder Seki. Der ehemalige Fußballer wurde nur 51 Jahre alt und ist in der vergangenen Woche verstorben.

Auf Instagram teilte Kampl ein Video und fügte hinzu: „Mein großer Bruder. Du warst mein bester Freund. Der beste Bruder, Sohn, Vater und Onkel den man sich im Leben wünschen konnte! Ich liebe dich mehr als Worte es jemals beschreiben könnten!“

„Ich danke dir für alles im Leben, du hast mir gezeigt, was Leben bedeutet, ohne dich wäre ich niemals der Mensch, der ich heute sein darf! Du warst immer der Anker in unserer Familie und ohne dich wird es niemals mehr, wie es einmal war! Danke, mein geliebter großer Bruder! Dein Kevin.“

RB Leipzig stellt Kampl vorerst frei

Seki war als Spieler und Trainer in der 1. Hobbyliga Solingen bei TM Anestis 1878 aktiv. Am Montagabend besuchte Kevin das Abschiedsspiel für den Verstorbenen und wurde dabei emotional.

Kampl wurde von seinem Verein RB Leipzig vorerst freigestellt und steht beim Pokalspiel gegen Energie Cottbus nicht im Kader.

Der Bild-Zeitung sagte Kampl: „Wir waren noch in der vergangenen Länderspielpause gemeinsam auf Mallorca, lagen uns in den Armen und haben darüber geredet, was wir alles machen, wenn ich mal mit dem Fußball aufhöre.“

