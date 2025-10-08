Bundesliga: Vertragsverlängerung? Bayerns Strategie bei Kane

SPORT1 08.10.2025 • 17:21 Uhr Der FC Bayern will den Vertrag mit Harry Kane verlängern. Intern soll nun feststehen, wie man dabei strategisch vorgeht.

Harry Kane soll über den Sommer 2027 hinaus beim FC Bayern bleiben. Damit geht Sportvorstand Max Eberl öffentlich hausieren und macht die Bestrebungen des Vereins nach einer Vertragsverlängerung deutlich.

Dafür soll es einen genauen Plan geben, wie die Sport Bild berichtete. Der englische Stürmer hat wohl eine Ausstiegsklausel über 65 Millionen Euro für den Sommer 2026 in seinem Vertrag verankert.

Kane äußerte sich zu seiner Zukunft

Allerdings: Kane muss die Klausel offenbar selbst bis zum 31. Januar 2026 ziehen, ansonsten ist sie erloschen. Die Bayern-Bosse wollen zunächst abwarten, wie der Engländer seine Zukunft plant und ob er den Gedanken hegt, die Klausel tatsächlich ziehen zu wollen.

