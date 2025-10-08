Bundesliga: Vertragsverlängerung? Bayerns Strategie bei Kane

Harry Kane soll über den Sommer 2027 hinaus beim FC Bayern bleiben. Damit geht Sportvorstand Max Eberl öffentlich hausieren und macht die Bestrebungen des Vereins nach einer Vertragsverlängerung deutlich.
Bayerns Strategie bei Kane
Dafür soll es einen genauen Plan geben, wie die Sport Bild berichtete. Der englische Stürmer hat wohl eine Ausstiegsklausel über 65 Millionen Euro für den Sommer 2026 in seinem Vertrag verankert.
Kane äußerte sich zu seiner Zukunft
Allerdings: Kane muss die Klausel offenbar selbst bis zum 31. Januar 2026 ziehen, ansonsten ist sie erloschen. Die Bayern-Bosse wollen zunächst abwarten, wie der Engländer seine Zukunft plant und ob er den Gedanken hegt, die Klausel tatsächlich ziehen zu wollen.
Zuletzt betonte der 32-Jährige aber mehrfach, dass er sich in München wohlfühle und sich voll auf den FC Bayern konzentriere. Selbst das Ziel, nach einer möglichen Rückkehr nach England bester Torschütze der Geschichte in der Premier League zu werden, stellte er auf SPORT1-Nachfrage hintenan.
Die Bayern-Bosse wollen, wenn die Ausstiegsklausel nicht gezogen wurde, mit Kane über eine Verlängerung reden. Dabei soll das Kredo gelten: Das Gehalt wird nicht erhöht.