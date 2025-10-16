Newsticker
BVB: Guirassy für Klassiker in München fit

Der Torjäger hat seine Oberschenkelprobleme auskuriert - rechtzeitig vor dem Topspiel beim FC Bayern.
Fit für München: BVB-Stürmer Serhou Guirassy
© AFP/SID/INA FASSBENDER
SID
Verfolger Borussia Dortmund kann im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern auf seinen Starstürmer Serhou Guirassy setzen. Der Nationalspieler Guineas war wegen Oberschenkelproblemen vorzeitig von seiner Länderspielreise zurückgekehrt. "Es ist alles wieder in Ordnung", berichtete BVB-Trainer Niko Kovac vor dem Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in München: "Er ist rechtzeitig von der Nationalmannschaft abgereist, die Ärzte waren im Austausch. Er hat die Zeit genutzt, sich auf das Spiel vorzubereiten."

Bis auf die schon länger Verletzten Emre Can, Aarón Anselmino und Julien Duranville, die an ihren Comebacks arbeiten, kann Kovac im Duell des ersten Verfolgers gegen den Tabellenführer aus dem Vollen schöpfen: "Es sind so weit alle gesund." Nur Kapitän Nico Schlotterbeck kehrte "ein bisschen verkühlt" von der deutschen Nationalmannschaft zurück, trainierte zunächst individuell, ist aber fest eingeplant. "Wir gehen davon aus, dass am Wochenende alles passt", sagte Kovac.

Die Bayern, die alle zehn Pflichtspiele der Saison - größtenteils äußerst souverän - gewannen, sieht der BVB-Coach zwar als "Favorit, aber wir sind der Außenseiter, der dem Gegner wehtun möchte". Nach 14 Bundesligaspielen in Serie ohne Niederlage geht Kovac mit seinem Team das Gipfeltreffen selbstbewusst an: "Wenn man zu ängstlich agiert, geht das nicht gut. Wir müssen auch die Flucht nach vorne suchen."

