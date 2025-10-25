Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

BVB: Kovac weist Adeyemi zurecht

Kovac weist Adeyemi zurecht

Karim Adeyemi verliert nach seiner Auswechslung die Nerven. Niko Kovac richtet anschließend deutliche Worte an den BVB-Star.
Karim Adeyemi zeigt sich beim 1:0-Erfolg des BVB gegen Köln unglücklich über seine Auswechslung. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel spricht Dortmund-Coach Niko Kovac über die späten Wechsel und die Reaktion seines Schützlings.
Julius Schamburg
Karim Adeyemi verliert nach seiner Auswechslung die Nerven. Niko Kovac richtet anschließend deutliche Worte an den BVB-Star.

Niko Kovac hat auf den neuerlichen Wutausbruch von Karim Adeyemi reagiert und klare Worte an seinen Schützling gerichtet.

Beim Last-Minute-Sieg gegen den 1. FC Köln (1:0) war Adeyemi in der 79. Minute für Fábio Silva ausgewechselt worden. Mächtig frustriert schmetterte der Flügelspieler seine Trinkflasche gegen die Dortmunder Bank.

„Ich finde, so was ist unnötig“, sagte Kovac, als ihm die Szene nach dem Spiel bei Sky eingespielt wurde.

Kovac: „Wir sind eine Mannschaft“

Der BVB-Trainer erkläre es seinen Spielern immer wie folgt: „'Wenn du nicht rausmöchtest, dann wird dein Freund Maxi Beier - oder wer auch immer - nicht reinkommen. Also wenn du es dir erlauben kannst, dass du nicht rausmöchtest, dann bleibst du 90 Minuten drin, aber kläre das bitte mit deinem Freund.‘“

Und ausgerechnet Beier sollte tief in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielen und den BVB erlösen. „Wir sind eine Mannschaft. Fußball ist ein Mannschaftssport. Nur so können wir erfolgreich sein“, wurde Kovac deutlich.

Warnung an Adeyemi

Der Coach verwies auf die Kaderbreite: „Das heißt, ich werde jetzt auch einige auf die Tribüne schicken. Das gehört auch dazu. Heute hat es Salih Özcan getroffen, und wenn alle gesund sind, wird es den einen oder anderen sicherlich auch treffen“, sagte Kovac.

Und was den frustrierten Adeyemi angeht? „Das ist so. Dass er mal sauer sein kann, das ist okay. Aber das ist unnötig. Ich meine, er ist erwachsen“, merkte Kovac kritisch an.

Es ist derweil nicht das erste Mal, dass zwischen Kovac und Adeyemi Redebedarf herrscht.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite