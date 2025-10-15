Zweite Chance: Dankert pfeift Bayern gegen Dortmund

SID 15.10.2025 • 17:46 Uhr Referee Bastian Dankert wird das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund pfeifen. Die Bilanz der Klubs unter seiner Leitung ist eindeutig.

Schiedsrichter Bastian Dankert wird das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVETICKER) leiten. Das geht aus den Ansetzungen des Deutschen Fußball-Bund (DFB) hervor.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 45 Jahre alte Referee aus Rostock steht damit zum zweiten Mal beim deutschen Klassiker auf dem Platz.

Zur Seite stehen ihm seine Assistenten René Rohde und Stefan Lupp. Daniel Schlager ist vierter Offizieller, Benjamin Brand kommt als Videoschiedsrichter zum Einsatz.

Bayern unter Dankert noch ungeschlagen

Dankert hatte die Partie zwischen beiden Teams zuletzt am 28. Spieltag der Saison 2017/18 gepfiffen. Damals siegten die Bayern als souveräner Tabellenführer deutlich mit 6:0.

{ "placeholderType": "MREC" }