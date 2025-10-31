Das steckt hinter der riesigen Choreo bei Augsburg vs. BVB

Schon vor dem Freitagsspiel zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund (JETZT im LIVETICKER) haben sich beide Fanlager für eine besondere Gedenk-Aktion zusammengeschlossen.
Das steckt hinter der riesigen Choreo
In der Augsburger Nordkurve wurde ein riesiges Banner als Erinnerung an die bereits 2015 verstorbenen Ultras Max und Dani hochgezogen.
Fans des FC Augsburg und BVB gedenken toter Ultras
Eingerahmt wurde das gigantische Transparent von den Schriftzügen „Ultras sterben nie. Ultras forever“ und „Hier in der Kurve euer Platz für die Ewigkeit“.
Auch die BVB-Fans schlossen sich dem Gedenken an die vor rund zehn Jahren verunglückten FCA-Anhänger an. Im Gästeblock wurde ein Transparent mit der Aufschrift „Max und Dani unvergessen“ entrollt.
Trauer um verunglückte Fans
Die beiden Ultra-Mitglieder des FCA waren im September 2015 bei einem Autounfall auf der Heimfahrt von einem Auswärtsspiel in Mönchengladbach ums Leben gekommen.
Damals gab es in Augsburg einen großen Trauermarsch, an dem sich unter anderem auch der damalige FCA-Profi Tobias Werner beteiligte.