Das steckt hinter der riesigen Choreo bei Augsburg vs. BVB

Raphael Weber , Manfred Sedlbauer 31.10.2025 • 21:06 Uhr Beim Spiel des FC Augsburg gegen Borussia Dortmund ziert ein riesiges Banner die komplette Nordkurve des FCA. Das hat einen traurigen Hintergrund.

Schon vor dem Freitagsspiel zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund (JETZT im LIVETICKER) haben sich beide Fanlager für eine besondere Gedenk-Aktion zusammengeschlossen.

In der Augsburger Nordkurve wurde ein riesiges Banner als Erinnerung an die bereits 2015 verstorbenen Ultras Max und Dani hochgezogen.

Fans des FC Augsburg und BVB gedenken toter Ultras

Eingerahmt wurde das gigantische Transparent von den Schriftzügen „Ultras sterben nie. Ultras forever“ und „Hier in der Kurve euer Platz für die Ewigkeit“.

Auch die BVB-Fans schlossen sich dem Gedenken an die vor rund zehn Jahren verunglückten FCA-Anhänger an. Im Gästeblock wurde ein Transparent mit der Aufschrift „Max und Dani unvergessen“ entrollt.

Trauer um verunglückte Fans

Die beiden Ultra-Mitglieder des FCA waren im September 2015 bei einem Autounfall auf der Heimfahrt von einem Auswärtsspiel in Mönchengladbach ums Leben gekommen.