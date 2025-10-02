"Dauert noch ein bisschen": Boniface weiter auf Formsuche

SID 02.10.2025 • 14:42 Uhr Werder Bremen will Victor Boniface behutsam zu Bestleistungen führen.

Angreifer Victor Boniface (24) wird bei Werder Bremen weiterhin „behutsam“ aufgebaut. Der Neuzugang konnte am Donnerstag vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) nur ein individuelles Trainingsprogramm im Inneren des Weserstadions absolvieren.

„Wir müssen bei ihm aus bekannten Gründen ein Auge darauf haben“, sagte Trainer Horst Steffen (56). Er gehe aber davon aus, dass Boniface am Freitag „wieder trainieren kann und zum Kader gehört“.

Boniface rennt Topform hinterher

Werder hatte den Stürmer kurz vor Ende der Transferperiode von Bayer Leverkusen ausgeliehen, bisher blieb der Nigerianer in seinen drei Bundesliga-Einsätzen aber noch unauffällig. Boniface rennt seiner Topform von einst schon seit längerer Zeit hinterher, schon in Leverkusen spielte er zuletzt aufgrund von Muskelverletzungen und fehlender Fitness nur noch eine Nebenrolle.