Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

"Dauert noch ein bisschen": Boniface weiter auf Formsuche

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Boniface fehlt im Werder-Teamtraining

Werder Bremen will Victor Boniface behutsam zu Bestleistungen führen.
Victor Boniface ist der Königstransfer von Werder Bremen. Bei der Vorstellung des Nigerianers kam es zu kuriosen Momenten.
SID
Werder Bremen will Victor Boniface behutsam zu Bestleistungen führen.

Angreifer Victor Boniface (24) wird bei Werder Bremen weiterhin „behutsam“ aufgebaut. Der Neuzugang konnte am Donnerstag vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) nur ein individuelles Trainingsprogramm im Inneren des Weserstadions absolvieren.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir müssen bei ihm aus bekannten Gründen ein Auge darauf haben“, sagte Trainer Horst Steffen (56). Er gehe aber davon aus, dass Boniface am Freitag „wieder trainieren kann und zum Kader gehört“.

Boniface rennt Topform hinterher

Werder hatte den Stürmer kurz vor Ende der Transferperiode von Bayer Leverkusen ausgeliehen, bisher blieb der Nigerianer in seinen drei Bundesliga-Einsätzen aber noch unauffällig. Boniface rennt seiner Topform von einst schon seit längerer Zeit hinterher, schon in Leverkusen spielte er zuletzt aufgrund von Muskelverletzungen und fehlender Fitness nur noch eine Nebenrolle.

Boniface habe „ein bisschen was mitgebracht“, sagte Steffen am Donnerstag, dass müsse er im Training „berücksichtigen“. Aber der Coach glaubt, „dass wir auf dem Weg sind, dass er zu seiner Bestleistung kommt.“ Aber „das dauert noch ein bisschen“. Am liebsten würde Boniface „von Beginn an spielen und jedes Spiel über 90 Minuten“ machen, sagte Steffen: „Aber er ist sich auch dessen bewusst, dass er weiter Defizite aufholen muss. Und das tut er auch.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite