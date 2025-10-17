Davies? Kompany verkündet verblüffende Nachrichten

Moritz Thienen 17.10.2025 • 11:05 Uhr Alphonso Davies arbeitet nach seiner schweren Knieverletzung hart an einer Rückkehr. Cheftrainer Vincent Kompany verkündet jetzt gute Nachrichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es schaut sehr gut aus. Die medizinische Abteilung und Alphonso arbeiten sehr gut zusammen im Moment“, sagte Cheftrainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER).

Besonders erfreulich sein, dass Davies schon bald ins Team zurückkehren könnte: „Ich hatte erst gehofft, dass er Anfang Januar wieder dabei sein wird – aber wie es jetzt aussieht, kann er ein bisschen früher."

Davies kämpft sich nach schwerer Knieverletzung zurück

„Wenn er im Dezember noch ein paar Spiele machen kann, dann haben alle wunderbar gearbeitet“, freute sich Kompany, warnte jedoch auch: „Aber sein Körper muss Woche für Woche auf die neue Belastung reagieren. Wenn das weiter gut läuft, dann ist ein sehr fitter Alphonso zurück im Dezember.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Dass Davies auf einem guten Weg ist, hatte sich zuletzt schon angedeutet. Der Kanadier war immer öfter wieder auf dem Rasen an der Säbener Straße zu sehen gewesen.

Noch trainiert er individuell, zuletzt aber auch schon wieder in Fußballschuhen. Wann Davies wieder voll ins Training einsteigen kann, ist noch offen.