DFB-Star stellt Bundesligarekord auf

Luca Utz 18.10.2025 • 18:48 Uhr Leverkusens Robert Andrich darf sich am Samstagnachmittag nicht nur über den Sieg gegen Mainz freuen - er stellt auch einen Bundesligarekord auf.

Robert Andrich von Bayer Leverkusen hat einen Bundesligarekord aufgestellt! Der 31-Jährige ist der Spieler, der in der Bundesliga-Geschichte die meisten Auswärtsspiele am Stück ungeschlagen ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

Stolze 38 Mal in Folge reiste Andrich mit der Werkself zu den Liga-Kontrahenten, ohne dabei ein Spiel zu verlieren. Damit überholte er die Bayern-Legenden Philipp Lahm und Dante, welche zuvor den Bestwert mit 37 Auswärtsspielen hielten.

Seit Februar 2023 ohne Auswärtsniederlage

Die letzte Bundesliganiederlage für Andrich in einem gegnerischen Stadion gab es im Februar 2023, damals mussten sich die Leverkusener mit dem deutschen Nationalspieler gegen den FC Augsburg geschlagen geben.