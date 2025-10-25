Burkardt-Show! Frankfurt befreit sich

SID 25.10.2025 • 17:23 Uhr Jonathan Burkardt trifft wieder doppelt und beschert seiner zuletzt verunsicherten Mannschaft ein wichtiges Erfolgserlebnis. Die Krise von St. Pauli verschärft sich.

Eintracht Frankfurt hat sich in der Bundesliga rehabilitiert und nach vier Pflichtspielen ohne Sieg wieder einen Erfolg gefeiert.

Drei Tage nach der 1:5-Klatsche gegen den FC Liverpool in der Champions League erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller im Heimspiel gegen den FC St. Pauli einen 2:0 (1:0)-Sieg.

Bundesliga: Burkardt trifft doppelt

Nationalstürmer Jonathan Burkardt (36., 56.) sorgte mit seinem nächsten Doppelpack für das wichtige Erfolgserlebnis und ein wenig Selbstvertrauen für das DFB-Pokalspiel am Dienstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund.

Zuvor hatte die Eintracht nur eins ihrer vergangenen sechs Pflichtspiele gewonnen und dabei eine Flut an Gegentoren kassiert. St. Pauli verlor das fünfte Spiel in Serie und muss nach ordentlichem Saisonbeginn den Blick immer mehr nach unten richten.

Nach der herben Pleite unter der Woche gegen den englischen Meister hatte Toppmöller schnell Aufbauarbeit leisten müssen. „Zuletzt sind wir aus vielen Spielen mit einer gewissen Enttäuschung rausgegangen“, hatte er vor dem Spiel gesagt und gefordert: „Wir müssen bei uns bleiben, wir müssen ruhig bleiben.“

Eintracht Frankfurt: Uzun sorgt für Gefahr

Die Einstellung stimmte wie auch gegen Liverpool zu Beginn. Vor allem Jungstar Can Uzun, der in der Königsklasse nur von der Bank gekommen war, versprühte Spielwitz und sorgte für Gefahrenmomente. Sein erster Torschuss nach starker Kombination wurde aber geblockt (9.).

Die Hamburger hielten die SGE weitgehend von eigenen Tor fern. Vor allem das hohe Frankfurter Pressing setzte die Gäste aber immer wieder unter Druck und sorgte für Ballverluste. Mit stabiler Abwehrarbeit verhinderte St. Pauli jedoch klare Torchancen.

St. Pauli: Vasilj patzt folgenschwer

Beim Gegentreffer half Keeper Nikola Vasilj kräftig mit, eine ungefährliche Flanke von Uzun faustete er nach oben, Burkardt musste auf der Torlinie nur noch einnicken. Der Treffer schien den Gastgebern zumindest etwas Ruhe zu verleihen, eine noch komfortablere Situation verpasste Jung-Nationalspieler Nathaniel Brown aus wenigen Metern (49.).