Ehrgeiziger Kane: "Gewinnen ist fast wie eine Droge"

Stürmerstar Harry Kane hat Blut geleckt. „Gewinnen ist fast wie eine Droge“, sagte der Torjäger des FC Bayern München in einem Interview mit The Athletic: „Das sind die Momente, die alles wert sind.“ Nach dem Gewinn seines ersten Titels, der deutschen Meisterschaft 2024/25, strebt der 32-Jährige nach mehr.

„Wenn man so etwas erreicht, denkt man vielleicht: ‚Okay, ich habe geschafft, was ich wollte, und kann mich ein bisschen entspannen.‘“ Bei ihm sei das umgekehrt, sagt Kane: „Ich bin in die andere Richtung gegangen und habe mir gedacht: ‚Okay, ich will jetzt noch mehr erreichen. Ich möchte das mit größeren Trophäen und bei größeren Anlässen erleben. Kann ich mich verbessern und das schaffen?‘“

Bayern? „Hat mir geholfen, ein noch besserer Spieler zu werden“

Generell habe ihn der Wechsel nach München nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch weitergebracht, so Kane: „Aus professioneller Sicht war es großartig, neue Erfahrungen zu sammeln und mein Talent einem größeren Teil der Welt zu zeigen. Es hat mir geholfen, ein noch besserer und erfolgreicherer Spieler zu werden. Die Premier League ist wahrscheinlich die größte Liga der Welt, daher ist einem gar nicht bewusst, wie groß die anderen Ligen und ihre Fangemeinden sind.”

In der laufenden Saison sind Kane und die Bayern bislang voll auf Kurs. Der Rekordmeister legte auch dank der Treffer des Engländers einen makellosen Start mit zehn Siegen aus zehn Spielen hin. Kane war bislang in jeder Partie an mindestens einem Treffer beteiligt und kommt auf 18 Tore sowie drei Vorlagen, am Samstagabend (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) geht es ins Topspiel gegen Borussia Dortmund.

