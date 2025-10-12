Eintracht-Frauen verlieren in Freiburg

SID 12.10.2025 • 18:00 Uhr Die Freiburgerinnen klettern auf Rang drei, Frankfurt dagegen verliert schon früh den Anschluss an die Spitze.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihren holprigen Saisonstart fortgesetzt. Beim SC Freiburg verlor das Team von Trainer Niko Arnautis trotz zweimaliger Führung mit 2:3 (1:0).

Der Sportclub kletterte mit dem vierten Saisonsieg auf Rang drei - und ist damit punktgleich mit dem VfL Wolfsburg (13 Punkte) erster Verfolger von Bayern München (16). Dahinter folgt Bayer Leverkusen, das bei der TSG Hoffenheim durch die späten Tore von Loreen Bender (75.) und Vanessa Fudalla (83.) mit 2:0 (0:0) gewann.