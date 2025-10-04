"Er war weg": Blut-Schock bei Leverkusen-Star

Christopher Mallmann 04.10.2025 • 16:37 Uhr Alejandro Grimaldo wird bei einem Luftzweikampf übel getroffen und bleibt am Boden liegen. Der Spanier blutet, muss auf einer Trage den Platz verlassen.

Üble Szene um Alejandro Grimaldo: Der Linksverteidiger ist nach einem Luftzweikampf im Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin (JETZT im LIVETICKER) blutend am Boden liegen geblieben.

„Oh, sieht das brutal aus“, sagte Kommentator Jonas Friedrich bei Sky.

Grimaldo muss nach Blut-Schock genäht werden

Grimaldo war nach einer Berliner Ecke von Mitspieler Christian Kofane mit dem Ellenbogen am Kopf getroffen worden. Der Spanier sank zu Boden, bewegte sich zunächst nicht. Über seine rechte Stirn strömte das Blut, während seine Augen geschlossen waren.

Sofort eilte das medizinische Personal der Leverkusener herbei, behandelte Grimaldo auf dem Rasen. Nach einer Weile wurde eine Trage gefordert, mit der der 30-Jährige vom Platz getragen wurde.

„Er war weg“

Grimaldo war aber ansprechbar, der Verteidiger wurde unter dem Applaus der Bayer-Fans in die Kabine gebracht.

„Er war weg. Hat auch eine Wunde am Kopf, die jetzt gerade wahrscheinlich genäht wird“, sagte Thomas Eichin, Direktor Lizenz bei Bayer, im Gespräch mit Sky.