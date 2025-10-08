FC Bayern: Coman packt über Bayern-Abschied aus

Christopher Mallmann 08.10.2025 • 06:50 Uhr Ex-Bayern-Star Kingsley Coman bedauert seinen Abschied vom Rekordmeister nicht. Der 29-Jährige berichtet von den Umständen seines Abgangs.

Kingsley Coman hat über die Hintergründe seines Abschieds vom FC Bayern ausgepackt.

„Ganz am Ende des Transfers gab es einige Dinge – die ich nicht näher erwähnen möchte –, die die Situation kompliziert gemacht haben. Man hat mich nicht zum Gehen gedrängt, aber mir wurde gesagt, dass der Verein aufgrund seiner finanziellen Situation offen für einen Abschied sei", sagte Coman bei L’Équipe.

Der 29-Jährige habe „die Liebe des Trainers, der Fans, einiger Leute in der Geschäftsführung“ gehabt, „aber nicht von allen. Ein Teil des Vereins wollte, dass ich gehe.“

Coman hatte zehn Jahre beim deutschen Rekordmeister gespielt (2015 bis 2025). Im vergangenen Sommer schloss er sich Al-Nassr in Saudi-Arabien an. Bislang absolvierte er neun Pflichtspiele für den Wüstenklub (drei Tore, fünf Vorlagen).

Coman: „Spiele mehr als bei Bayern“

„Ich sehe, dass wir einen guten Kader haben und in Europa konkurrenzfähig wären. Ich werde meinen Rhythmus nicht verlieren: Ich spiele dort viel mehr als in der vergangenen Saison beim FC Bayern. Was ist besser: 20 Minuten bei Bayern zu spielen oder alle Spiele zu bestreiten?“, fragte Coman.

Bei Al-Nassr sei er „Führungsspieler. Bei Bayern war ich eine Führungsfigur in der Kabine, aber wenn man nur etwa jedes zweite Spiel bestreitet, hat man weniger Einfluss.“

„Ich bin derselbe wie beim FC Bayern“

Der Offensivspieler ist für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele der französischen Nationalmannschaft nominiert, obwohl er nicht länger in Europa spielt - für Coman keine Überraschung.