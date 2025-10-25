FC Bayern: Doch keine Hospitanz für Boateng

SID 25.10.2025 • 18:10 Uhr Die Entscheidung der Münchner erfolgt nach Protesten der Anhänger gegen den Weltmeister von 2014.

Nach Protesten der Anhänger des FC Bayern wird der ehemalige Nationalspieler Jerome Boateng offenbar keine Hospitanz beim deutschen Rekordmeister absolvieren. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Sportvorstand Max Eberl wollte sich nach dem Sieg bei Borussia Mönchengladbach (3:0) nicht zu dem Thema äußern. „Ich war ja beim Spiel“, sagte Eberl.

Boateng, Weltmeister von 2014, hatte im Sommer seine Karriere als Spieler beendet und will künftig als Trainer arbeiten. Die Bayern hatten ihm in Person von Trainer Vincent Kompany eine Hospitanz angeboten. Geplant war angeblich ein Praktikum über zehn Tage. Die Verantwortlichen der Münchner hatten dies auch nach den ersten Protesten der Fans gebilligt.

Die Anhänger in der Südkurve hatten zunächst beim Spiel gegen Borussia Dortmund (2:1) am vergangenen Samstag mit Transparenten gegen Boateng protestiert. Am Mittwoch beim Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge (4:0) präsentierten sie ein weiteres Banner, auf dem zu lesen stand: „Gegen Machtmissbrauch und physische & psychische Gewalt in Beziehungen.“

Grund für die Proteste ist ein Urteil des Landgerichts München I vom Juli 2024. Boateng war dabei wegen vorsätzlicher Körperverletzung an einer ehemaligen Partnerin schuldig gesprochen und verwarnt worden. Als vorbestraft gilt er nicht.