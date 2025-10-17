FC Bayern: Erstaunliche Transfer-Idee von Eberl enthüllt!

SPORT1 17.10.2025 • 07:51 Uhr Max Eberl wollte im Sommer offenbar einen alten Bekannten zum FC Bayern holen!

Der FC Bayern hat einen turbulenten Transfersommer hinter sich. Wie jetzt in den Niederlanden enthüllt wurde, stand offenbar auch ein langjähriger Bundesliga-Profi in München auf dem Zettel. Die Rede ist von Alassane Pléa.

So habe Bayerns Sportvorstand Max Eberl eine Verpflichtung des früheren Angreifers von Borussia Mönchengladbach in Erwägung gezogen, behauptete dessen neuer Boss Marcel Brands.

„Er hat sehr positiv über ihn gesprochen. Er fand sein Niveau gut und erwog, ihn für die Breite zum FC Bayern zu holen“, sagte der Geschäftsführer von PSV Eindhoven in der vereinseigenen Dokumentation "Ever Change a Winning Team".

Bayern entschied sich für Díaz und Jackson

Pléa war im Sommer von der Borussia in die Eredivisie gewechselt, nach sieben Jahren in Gladbach - wo Eberl lange als Sportdirektor gearbeitet hatte.

