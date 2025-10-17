FC Bayern: Gündogan adelt Coach Kompany

Luca Utz 17.10.2025 • 23:39 Uhr Ilkay Gündogan spricht vor dem Duell seines Ex-Klubs Borussia Dortmund mit dem FC Bayern über Coach Vincent Kompany und schwärmt von seinem ehemaligen Mitspieler.

Im Interview mit dem kicker hat sich der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan über seinen früheren Mitspieler und Bayern-Coach Vincent Kompany geäußert. Dabei kam der Mittelfeldspieler regelrecht ins Schwärmen über die Arbeit des Belgiers.

„Ich glaube, dass er sich sehr gut darstellt. Nicht nur in der Art und Weise, wie er sich artikuliert, auch in den Medien, und wie er spricht über seine Mannschaft, aber auch über die Gegner, sondern auch wie seine Mannschaft Fußball spielt. Und das spricht extrem für ihn“, lobte der Mittelfeldspieler, der aktuell für Galatasaray Istanbul spielt, das Auftreten des Bayern-Trainers.

Kompany? „Schon immer alle Qualitäten mitgebracht“

Dessen sportlichen Erfolg verwundert Gündogan nicht: „Es ist für mich persönlich nicht überraschend, weil ich Vincent jetzt auch schon seit einigen Jahren kenne, und für mich war er auch der beste Kapitän, den ich je hatte in meiner Karriere. Und ich glaube, dass er schon immer alle Qualitäten mitgebracht hat, um ein Top-Trainer zu werden. Und das ist er jetzt.“

Gündogan und Kompany verbindet eine gemeinsame Vergangenheit bei Manchester City. Von 2016 bis 2019 lief der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gemeinsam mit Kompany auf. Die beiden verbindet ein gutes Verhältnis, während der Bayern-Amtszeit des Belgiers habe der 34-Jährige „auch ein- oder zweimal mit ihm telefoniert“.

Gündogan kann sich Kompany-Weg vorstellen

Möglicherweise könnte der Mittelfeldspieler sich ein Beispiel am Weg seines ehemaligen Kapitäns nehmen: „Er ist auf einem tollen Weg. Ein Weg, den ich vielleicht mir selbst auch erhoffe, irgendwann gehen zu können, der auch ein Beispiel für mich sein kann.“