FC Bayern: Hummels wagt Prognose über Kane

Franziska Wendler 15.10.2025 • 20:54 Uhr Stürmer Harry Kane beeindruckt nicht nur die Bayern-Fans, sondern auch Ex-Profi Mats Hummels.

Harry Kane trifft und trifft und trifft. Der Bayern-Stürmer bringt es in dieser Saison in nur zehn Pflichtspielen bereits auf 18 Tore. Der Brite beeindruckt mit seinen Leistungen nicht nur die Fans des Rekordmeisters, sondern auch den Ex-Münchner Mats Hummels.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wenn Harry Kane den Ball im Umkreis von 25 Metern zum gegnerischen Tor auf dem rechten Fuß hat, dann hört man schon dieses Jabadabadu (Bayern-Torhymne, Anm. d. Red.)“, scherzte der 36-Jährige im Podcast Copa TS im Gespräch mit Host Tommi Schmitt.

Zwiegespalten zeigte sich Hummels allerdings im Hinblick auf Kanes Torjubel, der für gewöhnlich unspektakulär ausfällt. „Das einzige Thema: Sein Jubel könnte geiler sein, aber irgendwie ist der auch wieder geil, weil er so nüchtern ist.“

Hummels wagt Kane-Prognose

Für den ehemaligen Dortmunder ist vor allem der „saubere Abschluss“ des 32-Jährigen beeindruckend. „Der spielt nicht vier Leute aus und chippt dann über den Torwart, sondern der schießt den Ball rigoros links und rechts unten rein“, hob Hummels hervor.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Weltmeister war auch deswegen der Meinung, dass Kane noch lange auf hohem Niveau agieren könne. „Der wird auch noch lange gut sein, weil er nicht von seiner Athletik lebt“, war sich Hummels sicher.

„Er ist sehr stark körperlich. Bevor ich das erste Mal gegen ihn gespielt habe, wusste ich das nicht. Und ich war eigentlich immer der Stärkere in Zweikämpfen. Aber der ist … Ui ui ui. Der ist körperlich stark – und das kann er auch noch viele Jahre sein. Und er ist so schlau", schwärmte Hummels weiter.