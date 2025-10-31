Leidenszeit vorbei: Bayern-Star ist zurück!

SID 31.10.2025 • 17:33 Uhr Ein Verteidiger des FC Bayern lässt eine lange Leidenszeit hinter sich. Zum Rückkehr in den Kader fehlt wohl nicht mehr viel.

Bayern München kann womöglich zeitnah wieder auf den lange verletzten Abwehrspieler Hiroki Ito bauen. Der Japaner kehrte am Freitag ins Teamtraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurück.

Für das Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen ist der 26-Jährige allerdings noch keine Option.

Ito bei Bayern vom Pech verfolgt

Ito hatte Ende März im Ligaspiel gegen den FC St. Pauli seinen zweiten Mittelfußbruch nach seinem Wechsel zu den Bayern erlitten.