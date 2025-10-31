FC Bayern: Diesen Bayer-Spieler fürchtet Kompany

SID 31.10.2025 • 10:59 Uhr Bayern-Trainer Vincent Kompany zeigt großen Respekt vor den Künsten von Alejandro Grimaldo. Sein Rezept dagegen ist recht einfach.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat gegen die Freistoßkünste von Leverkusens Alejandro Grimaldo ein ganz einfaches Rezept.

„Ich hoffe einfach, dass es keine gefährlichen Freistöße gibt“, sagte Kompany vor dem Topduell in der Bundesliga am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Bayer mit einem Schmunzeln. Dies sei das Einzige, was man dagegen tun könne.

„Die Wahrheit ist, dass keine blöden Fouls gemacht werden, dass er vielleicht keinen unglaublichen Freistoß-Tag hat und dass der Torwart uns hilft in diesen Situationen. Mehr kannst du nicht machen“, ergänzte der Belgier.

FC Bayern: Neuer kehrt ins Tor zurück

Grimaldo gilt als einer der gefährlichsten Freistoßschützen in Europa.

Von seinen sieben Treffern in dieser Saison hat der Linksverteidiger aus Spanien bereits wieder viermal per Freistoß getroffen, so auch am Mittwoch beim 4:2 n.V. im Pokal beim Zweitligisten SC Paderborn.

Entsprechend wird bei den Bayern auch Manuel Neuer gefordert sein, der nach zwei Spielen Pause ins Tor des Tabellenführers zurückkehren wird.

Der 39-Jährige war im Pokal in Köln (4:1) gesperrt gewesen und von Jonas Urbig vertreten worden. Der 22-Jährige hatte deshalb schon in der Liga in Mönchengladbach (3:0) Spielpraxis sammeln dürfen.

Kompany warnt vor Bayer Leverkusen

Leverkusen, das die Bayern 2024 vom Meisterthron geworfen hatte, sieht Kompany nach durchwachsenem Saisonstart unter dem neuen Coach Kasper Hjulmand wieder auf einem guten Weg.

„Die haben unter dem neuen Trainer 16 von 18 möglichen Punkten in der Bundesliga geholt. Das heißt, dass sie wieder diese Top-Form haben und torgefährlich sind“, betonte Kompany am Freitag.

Bayer habe bei seinem Umbruch im Sommer zwar „viel Talent verloren, aber die haben auch Talent gekauft, und das darf man nicht unterschätzen. Das bleibt ein absolutes Topspiel in der Bundesliga.“

FC Bayern kann europäischen Startrekord ausbauen

Leverkusen liegt nach acht Spielen schon sieben Zähler hinter dem perfekt gestarteten Rekordmeister (24).

Für die Bayern geht es auch darum, ihren europäischen Startrekord von bisher 14 Siegen auszubauen. Die letzte Pflichtspielniederlage hatte es am 5. Juli im Viertelfinale der Klub-WM gegen Champions League-Sieger Paris Saint-Germain gegeben.