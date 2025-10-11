FC Bayern: Stars schlagen drastische Regeländerungen vor

Annabella Aulinger 11.10.2025 • 11:36 Uhr In einem Video verraten die Stars des FC Bayern, was sie gerne am Fußball ändern würden. Darunter sind auch einige drastische Vorschläge.

Eine Zukunft des Fußballs ohne Abseitsregel? Klingt absurd, einige Spieler des FC Bayern würden es sich jedoch wünschen. In einem Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal des FCB haben die Topstars des deutschen Meisters verraten, welche Regel sie im Fußball ändern würden.

Dabei kamen kuriose und nicht allzu realistische Vorschläge zur Sprache, die auf den eigenen Vorteil bedacht waren: Offensivspieler sind gegen die Abseitsregel, Defensivspieler gegen Fouls.

Kreativ wurde Linksverteidiger Raphael Guerreiro: “Tore außerhalb des Sechzehner-Bereichs sollten doppelt zählen. Zwei Tore werden also gezählt, wenn man außerhalb des Strafraums schießt. Das könnte das ganze Spiel verändern!"

Goretzka wünscht sich Handspiel-Revolution

Konrad Laimer stellt sich ebenfalls eine Welt vor, in welcher der Fußball ganz anders aussähe: “Ich würde die Regel mit den fünf Gelben Karten ändern, sodass es nach der Hinrunde gelöscht wird. Sonst bin ich immer einmal gesperrt”, erklärte er mit einem Grinsen. “Fünf Gelbe Karten in 34 Spielen - wer hat das erfunden?"

Ein vermutlich realistischerer Vorschlag kam von Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler wünscht sich, “dass es bei einem unabsichtlichen Handspiel im Sechzehner-Bereich nur einen indirekten Freistoß gibt und nur bei absichtlichen Handspielen einen Elfmeter-Strafstoß„.