FC Bayern: "Teil davon sein" - Musiala brennt auf Comeback

Franziska Wendler 14.10.2025 • 12:50 Uhr Nach seiner Verletzung arbeitet Bayern-Star Jamal Musiala aktuell intensiv an seinem Comeback. Er berichtet von seiner Reha.

Bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA zog sich Bayern-Star Jamal Musiala im Sommer einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksluxation zu und wurde in der Folge operiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Aktuell arbeitet der 22-Jährige intensiv im Reha-Bereich. In dieser Zeit nimmt Musiala laut eigener Aussage einiges mit. „Ich glaube, man lernt viele Sachen während einer Verletzung“, erklärte er im Gespräch mit fcbayern.com.

„Ich sehe zum Beispiel, wie viel Spaß man sonst hat und wie sehr ich den Fußball liebe. Und man hat Zeit in Ruhe zu gucken, was man alles besser machen kann. Auf dem Platz hat man diese Zeit ja nicht, über alles nachzudenken. Und natürlich will ich noch besser zurückkommen“, fügte der Offensivspieler hinzu.

Verletzte motivieren sich gegenseitig

In der Reha ist Musiala dabei nicht alleine. Auch Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) arbeiten an ihrem Comeback. Im Zuge dessen tauscht sich das Trio auch häufig aus – und motiviert sich.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir sehen uns jeden Tag und versuchen, gegenseitig die Motivation aufrechtzuerhalten. Es hilft, wenn man gute Leute um sich hat“, hatte Davies jüngst bereits verraten.

Er und Musiala teilen auch die Liebe zur Musik und kümmern sich während des Rehatrainings um die passenden Klänge.

Ruhe und Bayern-Spiele für Musiala

Außerhalb des Trainings genießt Musiala aktuell vor allem die Ruhe. „Ich bin fast die ganze Zeit mit meiner Familie zusammen seit der Verletzung. Sie hat mir viel geholfen - auch um ein bisschen abzuschalten von allem“, so der 22-Jährige.

In der restlichen Zeit stehen neben dem Zocken an der Konsole vor allem die Spiele der Bayern im Vordergrund.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Man sieht, wie gut wir gerade spielen, wie viel Spaß sie alle haben. Ich möchte Teil davon sein und wieder auf dem Platz stehen - auch mit Phonzy. Wir wollen nach unseren Verletzungen Spaß haben und schauen, dass wir als Mannschaft viel gewinnen“, betonte Musiala.