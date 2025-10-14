Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Rückendeckung für Sandro Wagner

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Rückendeckung für Wagner

Sandro Wagner sei laut Augsburgs Präsident Markus Krapf ein „Typ“, den man nicht verbiegen wolle.
Sandro Wagner gelingt mit Augsburg ein kleiner sportlicher Befreiungsschlag. Mit seiner "Plapper"-Geste direkt nach Abpfiff sorgt der Trainer allerdings für Wirbel.
SID
Sandro Wagner sei laut Augsburgs Präsident Markus Krapf ein „Typ“, den man nicht verbiegen wolle.

Präsident Markus Krapf vom Bundesligisten FC Augsburg will seinen Trainer Sandro Wagner trotz aufkeimender Kritik nicht verbiegen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir haben uns für Sandro Wagner mit all seinen Eigenschaften entschieden. Natürlich passiert gerade viel, das war aber zu erwarten“, sagte der 53-Jährige der Augsburger Allgemeinen (Dienstagausgabe).

Wagner? „Für die Medien ist er ein Segen“

„Für die Medien ist er ein Segen, für unsere Partner übrigens auch“, ergänzte Krapf mit einem Schmunzeln und betonte: „Alle schreien immer nach Typen im Fußball - und Sandro ist ein Typ, der nicht für die üblichen Floskeln steht.“

Die „Bla, bla“-Geste des früheren Nationalspielers in Richtung der Kritiker nach dem befreienden 3:1 gegen den VfL Wolfsburg sei zwar „nicht nötig“ gewesen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Aber wenn man den Trainer zu sehr in seiner Persönlichkeit beschneiden würde, verlöre er an Stärke und Kraft“, betonte Vorstandschef Krapf.

FC Augsburgs Präsident glaubt weiter an Wagner

Er sei „tausendprozentig“ davon überzeugt, dass Wagner den FCA im Verbund mit den anderen neuen Führungskräften im sportlichen Bereich „nachhaltig besser machen“ werde.

Es sei klar, „dass dieser Prozess Zeit braucht“. Von einem holprigen Start würde er nach drei Siegen und vier Niederlagen in sieben Pflichtspielen nicht reden: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite