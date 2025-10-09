Freiburg erwirtschaftet Millionen-Überschuss

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat in der Saison 2024/2025 einen Jahresüberschuss in zweistelliger Millionenhöhe erwirtschaftet. Wie der Klub auf seiner Mitgliederversammlung am Donnerstag mitteilte, habe der SC im abgelaufenen Geschäftsjahr 162,8 Millionen Euro umgesetzt. Dies sei der höchste Gesamterlös in einer Saison ohne Europapokalteilnahme gewesen. Der Überschuss belief sich auf 11,8 Millionen Euro.

„Im Vergleich zu den Vorjahren hatten wir in der vergangenen Saison keine Einnahmen aus europäischen Wettbewerben und auch deutlich geringere Transfereinnahmen. Dass wir als Sport-Club dennoch mittlerweile mehr als 160 Millionen Euro umsetzen und einen zweistelligen Jahresüberschuss erzielen, zeigt, dass unsere Einnahmen- und Ausgabenstruktur sowie die Zusammenarbeit aus sportlichem und wirtschaftlichem Bereich sehr intakt ist und wir als Verein auf dem richtigen Weg sind“, sagte Finanzvorstand Oliver Leki.