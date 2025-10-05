„Freue mich auf Aufgabe“: Polanski weiter Gladbach-Trainer

SID 05.10.2025 • 22:30 Uhr Nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg bestätigt der 39-Jährige seine weitere Arbeit bei der Borussia.

Eugen Polanski bleibt vorerst Trainer des kriselnden Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. „Ich darf nach der Länderspielpause auch bei Union auf der Bank sitzen und das Team betreuen“, sagte Polanski auf der Pressekonferenz nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg: „Dementsprechend freue ich mich auf die Aufgabe.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Unterstützung aus der Mannschaft, dem Trainerteam und der Geschäftsführung sei „sehr, sehr gut. Die spüre ich, die kriege ich mit“, sagte Polanski: „Es sind noch zwei Wochen bis Union, währenddessen finden wahrscheinlich noch Gespräche statt. Für mich liegt der Fokus erstmal auf der Länderspielpause, in der wir uns mit den verbliebenen Spielern etwas erarbeiten wollen.“

Polanski war vom mittlerweile zurückgetretenen Sport-Geschäftsführer Roland Virkus als Nachfolger von Gerardo Seoane aus der U23 der Borussia hochgezogen worden. Bei Bayer Leverkusen (1:1) und gegen die Freiburger gab es zumindest jeweils einen Punkt, dazwischen lag das teils desaströse 4:6 gegen Eintracht Frankfurt.

Zuletzt hatte Mönchengladbachs Geschäftsführer Stefan Stegemann in der Rheinischen Post betont, dass die Priorität zunächst bei der Suche nach einem Nachfolger für Virkus liege. „Der erste Stein, der fallen muss, ist der neue Sportliche Leiter. Den wollen wir zeitnah finden. Die Trainerfrage bleibt bis dahin offen“, sagte Stegemann.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Am Ende entscheidet natürlich der neue Sportchef mit, wer dann der Trainer ist. Tatsächlich bin ich da aber völlig entspannt“, sagte Polanski: „Ich spüre die Unterstützung. Ich glaube, dass es in so einer Situation schon auch deutlich turbulentere Geschichten gab. Dementsprechend freue ich mich auf jeden einzelnen Tag, den ich hier bin, arbeiten darf.“ Er konzentriere sich „wirklich auf das Union-Spiel, da gibt es genug zu tun.“