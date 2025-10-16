Frustrierte Bayern-Leihgabe - jetzt reagiert der HSV-Trainer

SPORT1 16.10.2025 • 22:56 Uhr Bayern-Leihgabe Daniel Peretz denkt über eine Flucht aus Hamburg im Winter nach. Nun äußert sich HSV-Coach Merlin Polzin zu den Aussagen seines enttäuschten Torhüters.

Nachdem Bayern-Leihgabe Daniel Peretz vor einigen Tagen seine Unzufriedenheit über die Situation beim Hamburger SV zum Ausdruck brachte, hat sich nun HSV-Coach Merlin Polzin dazu geäußert.

„Man muss den Kontext sehen, wann die Aussage getroffen wurde. Mit der Enttäuschung über das verlorene Spiel. Es ist ganz normal, dass aus der Emotion heraus ein paar Dinge oder Worte auch fallen. Es ist gut, dass er unzufrieden ist, weil er spielen will“, sagte Polzin auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag bei RB Leipzig.

Für den 34-Jährigen sei es wichtig zwischen einer Emotion zu unterscheiden, „wo man die Enttäuschung einfach spürt und ausdrückt, und zwischen dem Verhalten.“ Dieses sei vorbildlich: „Er ist bei jedem Training in der Leistungsspitze, er coacht seine Mitspieler und zeigt jeden Tag, weshalb wir sehr froh sind, dass er hier ist.“

Peretz: War „eigentlich klar, dass ich spielen werde“

Nach der bitteren 0:5-Niederlage Israels in Norwegen hatte Peretz in seine Gefühlswelt blicken lassen. „Es ist offensichtlich, dass ich enttäuscht bin, dass ich in Hamburg nicht spiele. Ich hatte nicht angenommen, dass ich nicht zum Einsatz komme“, sagte der Keeper beim israelischen TV-Sender Sport 5.

Für den 25 Jahre alten Torhüter war es bei seiner Leihe nach Hamburg „eigentlich klar, dass ich spielen werde“ – doch stattdessen muss er sich hinter Aufstiegsheld Daniel Heuer Fernandes anstellen: „Ich kämpfe mental gegen die Situation an. Vielleicht gibt es ja eine Veränderung im Januar, denn ich will unbedingt spielen.“

Polzin will sich mit möglichen Wechselgedanken seines Keepers im Winter aber noch nicht beschäftigen. „Es ist klar, dass wir große Stücke auf ihn halten. Trotzdem steht am Ende einer im Tor und dem ordnet er sich auch unter. Bei allem Weiteren spielen bei der sportlichen Ausrichtung keine Gedanken rein. Der Winter ist noch ganz weit weg“, sagte Polzin.

Kuntz betont: HSV denkt nicht an Leih-Abbruch

Zuvor hatte bereits Sportvorstand Stefan Kuntz klargestellt, dass der HSV aktuell kein Interesse an einem Leih-Abbruch hat.

„Ich kann Daniels Enttäuschung verstehen. Besonders nach dem 0:5 mit Israel in Norwegen bei der WM-Quali. Wir sind aber extrem zufrieden mit seinen Leistungen bei uns. Er ist ein toller Mensch, ein super Torwart, der stets unsere Trainingsleistungen auf Bundesliga-Niveau hebt“, wurde er von der Bild zitiert.

Peretz saß in allen sechs Bundesligaspielen sowie beim Pokal-Auftritt der Norddeutschen in Pirmasens (2:1 n. V.) nur auf der Ersatzbank. Nach zuletzt starken Auftritten von Heuer Fernandes ist ein Torhüter-Wechsel in den nächsten Wochen beim HSV nahezu ausgeschlossen.