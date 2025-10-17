Newsticker
"Gehört dazu": Schmidt bleibt trotz Fehlstart entspannt

Schmidt trotz Fehlstart entspannt

Der Trainer des 1. FC Heidenheim hofft am Wochenende dennoch auf drei Punkte, um in der Tabelle nicht abreißen zu lassen.
Will den Anschluss nicht verlieren: Frank Schmidt
SID
Trainer Frank Schmidt vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim hat um Verständnis angesichts der aktuellen schwierigen sportlichen Situation geworben.

„Das gehört dazu, dass es mal nicht so läuft, dass mal Sand im Getriebe ist“, sagte der 51-Jährige vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen. In der Bundesliga werde es für den Klub ohnehin jedes Jahr schwerer, als aktueller Tabellenletzter müsse man nun „noch mehr zusammenhalten“, sagte Schmidt.

Heidenheim hat von den ersten sechs Saisonspielen nur eines gewonnen, „wir brauchen idealerweise drei Punkte, um nicht abreißen zu lassen“, forderte Schmidt daher vor der Partie gegen Werder. Hoffnung macht die Rückkehr mehrerer Offensivspieler wie Mathias Honsak.

„Jetzt ist es für mich als Trainer wieder so, dass ich überlegen muss, wen wir aufstellen“, sagte Schmidt, „das war zuletzt dahingehend easy, dass sich die Mannschaft von allein aufgestellt hat.“

