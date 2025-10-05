Großes Lob für Bundesliga-Juwel im Doppelpass

Daniel Höhn 05.10.2025 • 13:41 Uhr Clemens Fritz hat sich im SPORT1 Doppelpass zu Neuzugang Samuel Mbangula geäußert. Der Geschäftsführer Profifußball von Werder Bremen zeigt sich voll des Lobes für den Stürmer.

Clemens Fritz, Geschäftsführer Profifußball von Werder Bremen, hat im SPORT1 Doppelpass über Neuzugang Samuel Mbangula gesprochen und ihn überschwänglich gelobt.

„Sam, muss man sagen, hatte keinen einfachen Start bei uns. Er hat noch die Klub-WM mit absolviert, auch wenn er nicht zum Einsatz gekommen ist. Kurzer Urlaub, dann kam er zu uns und hat sich noch eine kleinere Verletzung zugezogen“, sagte Fritz zunächst über Mbangula, der am Samstag den Siegtreffer beim 1:0 gegen den FC St. Pauli erzielt hatte.

Werder-Boss Fritz: „Er ist frech“

Werder hatte den Stürmer im Sommer von Juventus Turin verpflichtet. Der Vertrag des Belgiers läuft bis 2030.

„Für uns war es auch wichtig, ihn Richtung 100 Prozent zu bringen. Er hat eine enorme Leichtfüßigkeit, er geht ins Eins-gegen-Eins, er ist frech, arbeitet auch gut mit nach hinten, setzt seinen Körper gut ein“, erklärte Fritz: „Also, ein Stück weit: diese Technik, die er hat, gepaart auch mit dem Verständnis, seinen Körper einzusetzen, er hat immer den Körper zwischen Gegenspieler und Ball.“

Laut Fritz sei es daher „unheimlich schwierig, ihn vom Ball zu trennen. Er hat ein enorm großes Potenzial, und man muss auch sagen: Er ist noch ein junger Spieler, für den wir sicherlich viel Geld ausgegeben haben, aber auch mit einem Auslandswechsel verbunden.“

Mbangula sammelte fünf Scorer-Punkte

Zehn Millionen Euro soll Werder für Mbangula gezahlt haben. Der 21-Jährige habe „es auch schon in den vergangenen Wochen nachgewiesen, wie wertvoll er für uns sein kann. Wir freuen uns, dass er bei uns ist“.