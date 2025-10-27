"Guter Schritt": Bayer mit Selbstvertrauen in wegweisende Woche

SID 27.10.2025 • 08:14 Uhr Die Rheinländer befinden sich in der Liga weiter auf Kurs - und wollen den Schwung mitnehmen.

Jonas Hofmann lächelte. Das Topspiel bei den Bayern nach dem vierten Ligasieg in Serie schon im Hinterkopf? Nein, „0,0“, betonte der Offensivspieler von Bayer Leverkusen, der nach dem überzeugenden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SC Freiburg sofort den vollen Fokus auf das knifflige Pokalspiel beim Zweitligisten SC Paderborn am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) legte: „Es ist Pokal, ein wichtiges Spiel. Den Titel durften wir vor zwei Jahren gewinnen, deshalb wäre es schön, da auch wieder recht weit zu kommen.“

Und die Werkself reist mit frischem Selbstvertrauen nach Ostwestfalen, nachdem dieses durch die Klatsche in der Champions Leauge gegen Paris St. Germain (2:7) fast völlig eingerissen war. Der verdiente Erfolg gegen Freiburg, durch den die Rheinländer in der Bundesliga im siebten Spiel in Folge ungeschlagen blieben, diente als Stimmungsaufheller - und zumindest als kleine Warnung an den übermächtig erscheinenden FC Bayern, bei dem die Werkself am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gastiert.