Nach 16 Monaten! Leidenszeit von Bundesliga-Star vorbei

SID 17.10.2025 • 15:21 Uhr Die Kraichgauer haben mit Ozan Kabak einen Langzeitverletzten zurück.

Die TSG Hoffenheim kann nach 16-monatiger Verletzungspause wieder auf Innenverteidiger Ozan Kabak bauen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Türke sei „absolut bereit, wieder im Kader zu stehen“, sagte Trainer Christian Ilzer vor dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER). Kabak könne nun schon länger „das volle Training“ mitmachen und habe während der Länderspielpause im Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern eine Halbzeit lang Spielpraxis gesammelt.