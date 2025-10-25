Horror für Sandro Wagner! "Leipzig frisst den FC Augsburg auf"

Johannes Vehren 25.10.2025 • 17:23 Uhr Der FC Augsburg wird von RB Leipzig überrollt. Schon nach der ersten Halbzeit liegt die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner deutlich zurück. Am Ende wird es ein Debakel.

Ein Debakel für Sandro Wagner und den FC Augsburg! Der FCA hat sein Heimspiel gegen RB Leipzig mit 0:6 (0:4) verloren. Die Fuggerstädter lagen bereits nach nur 22 Minuten mit 0:3 zurück.

Mit der ersten Chance in der Partie brachte Yan Diomande die Leipziger in Front (10.). Er spielte sich halbrechts durch einen Doppelpass mit Romulo in den Strafraum und schloss vor Keeper Finn Dahmen eiskalt ins kurze Eck ab.

Wagner-Horror in Augsburg! „Es entwickelt sich ein Desaster“

In der 18. Minute erzielte Romulo dann das 2:0, ehe nur vier Zeigerumdrehungen später Antonio Nusa den dritten RB-Treffer schoss. Es war quasi jeder Schuss ein Treffer.

„0:3 nach 22 Minuten. Boah, das ist ne Ansage für den FC Augsburg“, meinte DAZN-Kommentator Robby Hunke und fügte hinzu: „Es entwickelt sich ein Desaster für Sandro Wagners Mannschaft.“

„Klassenunterschied“ zwischen FC Augsburg und RB Leipzig

„Es wirkt so, als spiele Leipzig in Überzahl“, analysierte der Reporter weiter und meinte mit Blick auf Augsburg: „Sie probieren es immer wieder nach vorne, vernachlässigen aber den Rückwärtsgang komplett. Die Restverteidigung stimmt teilweise gar nicht. Ich will nicht komplett übertreiben, aber es sieht nach knapp 20 Minuten nach einem Klassenunterschied aus.“

Doch damit war für Wagner und die Augsburger noch nicht Schluss in der 1. Halbzeit, denn Christoph Baumgartner traf in der 38. Minute zum 4:0. Diesmal sah Torwart Dahmen sehr schlecht aus. „Was Augsburg da macht, ist teilweise wirklich hanebüchen“, stellte der Kommentator fest.

Leipzig „frisst den FC Augsburg auf”

Er ergänzte: „Sandro Wagner hat halt versucht, mit einer limitierten Mannschaft mutigen, vorwärtsverteidigenden Fußball zu spielen. Das klappt aber nicht. Und so eine Pressingmaschine wie RB Leipzig nimmt das als Vorspeise und frisst den FC Augsburg auf."

Hunke erklärte weiter, dass Leipzig in den ersten 39 Minuten nichts anderes getan habe, als auf die Augsburger Fehler zu warten, und übte Kritik am Trainer des FCA.

Dahmen mit nächstem Patzer

„Die Frage, die man Sandro Wagner stellen muss - Stichwort In-Game-Coaching: Muss man da nicht spätestens nach dem 0:2 eingreifen und ein bisschen anders stehen? Jeder Ballverlust, jeder Konter und dann auch jeder Leipziger Abschluss ist ein Treffer“, haderte er.