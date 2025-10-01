Doppelter Schock für den HSV: Hinrunden-Aus für Omari - Kniestauchung bei Vieira

SID 01.10.2025 • 16:02 Uhr Den Hamburger SV trifft es gleich doppelt hart: Neben Warmed Omari hat sich auch Fabio Vieira verletzt.

Hinrunden-Aus für Warmed Omari: Der bislang gesetzte Innenverteidiger wird dem Hamburger SV wegen einer Sprunggelenksverletzung bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.

Omari zog sich im Auswärtsspiel bei Union Berlin (0:0) einen Außenbandriss mit Syndesmosebeteiligung zu und fällt mehrere Wochen aus. Dies teilte der HSV am Mittwoch mit.

HSV-Neuzugang muss pausieren

Angeschlagen ist auch Fabio Vieira. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der nach seinem Wechsel nach Hamburg dreimal in Folge in der Startelf stand, hat eine starke Kniestauchung erlitten und wird in eine langsame und schmerzadaptierte Aufbelastung gehen.