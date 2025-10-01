Newsticker
Doppelter Schock für den HSV: Hinrunden-Aus für Omari - Kniestauchung bei Vieira

Verletzungsschock für den HSV

Den Hamburger SV trifft es gleich doppelt hart: Neben Warmed Omari hat sich auch Fabio Vieira verletzt.
Der Hamburger SV hat einen neuen Hoffnungsträger. Der Neuzugang vom FC Arsenal überzeugte bei seinem Debüt gegen den 1. FC Heidenheim.
SID
Hinrunden-Aus für Warmed Omari: Der bislang gesetzte Innenverteidiger wird dem Hamburger SV wegen einer Sprunggelenksverletzung bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.

Omari zog sich im Auswärtsspiel bei Union Berlin (0:0) einen Außenbandriss mit Syndesmosebeteiligung zu und fällt mehrere Wochen aus. Dies teilte der HSV am Mittwoch mit.

HSV-Neuzugang muss pausieren

Angeschlagen ist auch Fabio Vieira. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der nach seinem Wechsel nach Hamburg dreimal in Folge in der Startelf stand, hat eine starke Kniestauchung erlitten und wird in eine langsame und schmerzadaptierte Aufbelastung gehen.

Vieira hatte sich bei dem Zweikampf verletzt, für den er in der Schlussphase des Union-Spiels die Rote Karte erhielt. Er wurde für zwei Spiele gesperrt.

