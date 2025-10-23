HSV-Trainer Polzin: "Definitiv der Herausforderer"

SID 23.10.2025 • 15:02 Uhr Trotz der zuletzt starken Auftritte und der Krise beim Gegner will der Coach vor dem Spiel gegen Wolfsburg von der Favoritenrolle nichts wissen.

Trotz der zuletzt starken Auftritte des Hamburger SV und der Krise beim Gegner will Trainer Merlin Polzin vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg von der Favoritenrolle nichts wissen. „Wir sind definitiv der Herausforderer“, sagte Polzin vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER), gab sich dabei aber optimistisch. „Wir reden uns nicht kleiner, als wir sind. Wir wissen, was wir können, wir wissen aber auch, was wir noch nicht können und wo wir ansetzen müssen.“

Personell kann der Aufsteiger aus dem Vollen schöpfen. Abgesehen vom Langzeitverletzten Warmed Omari sind alle Profis einsatzbereit. Spielmacher Fabio Vieira kehrt nach Ablauf seiner Rotsperre und überstandener Kniestauchung in den Kader zurück, muss aber zunächst auf die Bank. „Es wird sicherlich nicht so sein, dass er - auch aufgrund der Leistungen der anderen Jungs - von Anfang an spielen wird. Er ist definitiv wieder in der Verfassung, dass ich ihn in den Kader berufen kann.“

Luxusproblem für den Coach

Polzin hat ein Luxusproblem, es gibt „ein Überangebot. Es sind sechs Spieler, die im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden können“, sagte der Coach und lobte die Transferpolitik: „Es ist eine super Situation, in der wir uns befinden.“ Neben Vieira war zur neuen Saison unter anderem auch der zuletzt starke Albert Sambi Lokonga (beide FC Arsenal) gekommen. Der Belgier dürfte gegen den VfL den Vorzug erhalten.