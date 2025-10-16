HSV vor Leipzig: Poulsen als "Spion", aber auf der Bank?

SID 16.10.2025 • 14:56 Uhr Hamburgs Trainer Merlin Polzin setzt vor dem schwierigen Auswärtsspiel auf die Expertise seines Kapitäns. Gegen RB soll der nächste Sieg her.

Zwölf Jahre stand Yussuf Poulsen bei RB Leipzig unter Vertrag, nun tritt der Däne in der Bundesliga erstmals gegen seinen Ex-Klub an - als Kapitän des Hamburger SV.

„Für Yussi ist das natürlich eine besondere Situation und ein sehr schönes Wiederkommen, weil er ein verdienter Spieler ist, der unfassbare Leistungen gezeigt hat“, sagte HSV-Trainer Merlin Polzin vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Für Polzin kann Poulsen im Vorfeld der Partie wichtige Hinweise liefern. „Natürlich haben wir uns ausgetauscht und vertrauen auf seine Expertise - gepaart mit unseren Analysen“, sagte der Coach.

Ob der wiedergenesene Stürmer, der zu Beginn der Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, in Leipzig in der Startaufstellung stehen wird, ließ Polzin jedoch offen. Nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Mainz 05 vor der Länderspielpause scheinen Veränderungen im Kader nicht unbedingt notwendig.

